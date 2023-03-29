https://ria.ru/20230329/rektor-1861684747.html

На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами

На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами - РИА Новости, 29.03.2023

На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами

Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:16

2023-03-29T19:16

2023-03-29T19:16

происшествия

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. "Суд заключил под стражу на два месяца ректора бийского вуза", - отметила Рязанцева. Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении ректора бийского вуза возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). По данным следствия, ректор потребовала от двух своих подчиненных полученные ими ранее стимулирующие выплаты - более полутора миллионов рублей. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь про ректора Алтайского государственного педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмилу Мокрецову.

https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html

https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, алтайский край