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На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами - РИА Новости, 29.03.2023
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами
Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:16
2023-03-29T19:16
2023-03-29T19:16
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БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. "Суд заключил под стражу на два месяца ректора бийского вуза", - отметила Рязанцева. Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении ректора бийского вуза возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). По данным следствия, ректор потребовала от двух своих подчиненных полученные ими ранее стимулирующие выплаты - более полутора миллионов рублей. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь про ректора Алтайского государственного педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмилу Мокрецову.
https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html
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На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами
На Алтае ректора бийского вуза арестовали на два месяца за махинации с выплатами
БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
"Суд заключил под стражу на два месяца ректора бийского вуза", - отметила Рязанцева.
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Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении ректора бийского вуза возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
По данным следствия, ректор потребовала от двух своих подчиненных полученные ими ранее стимулирующие выплаты - более полутора миллионов рублей. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь про ректора Алтайского государственного педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмилу Мокрецову.
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