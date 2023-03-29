Рейтинг@Mail.ru
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/rektor-1861684747.html
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами - РИА Новости, 29.03.2023
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами
Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:16
2023-03-29T19:16
происшествия
россия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. "Суд заключил под стражу на два месяца ректора бийского вуза", - отметила Рязанцева. Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении ректора бийского вуза возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). По данным следствия, ректор потребовала от двух своих подчиненных полученные ими ранее стимулирующие выплаты - более полутора миллионов рублей. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь про ректора Алтайского государственного педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмилу Мокрецову.
https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html
https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алтайский край
Происшествия, Россия, Алтайский край
На Алтае арестовали ректора вуза за махинации с выплатами

На Алтае ректора бийского вуза арестовали на два месяца за махинации с выплатами

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Ректора бийского вуза поместили под арест на 2 месяца за махинации со стимулирующими выплатами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
"Суд заключил под стражу на два месяца ректора бийского вуза", - отметила Рязанцева.
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
1 марта, 11:33
Ранее со ссылкой на СУСК сообщалось, что в отношении ректора бийского вуза возбуждено уголовное дело, она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
По данным следствия, ректор потребовала от двух своих подчиненных полученные ими ранее стимулирующие выплаты - более полутора миллионов рублей. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь про ректора Алтайского государственного педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмилу Мокрецову.
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
26 января, 17:56
 
ПроисшествияРоссияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала