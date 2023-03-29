https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html

Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов

Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов - РИА Новости, 29.03.2023

Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов

Реконструкция аэропорта в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет в несколько этапов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:49

2023-03-29T15:49

2023-03-29T15:49

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

газпром

надым

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 29 мар – РИА Новости. Реконструкция аэропорта в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет в несколько этапов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президентаРоссии о присвоении аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина."Благодарен нашему президенту за поддержку инициативы ямальцев — присвоение аэропорту Надыма имени Виктора Степановича Черномырдина. Во многом благодаря ему современный Ямал — регион стабильности и перспектив. В период, когда Виктор Степанович был главой "Газпрома", получили развитие многие наши крупнейшие промыслы. Он не раз бывал в Надыме, знал и любил этот город. Мы уже начали реконструкцию надымского аэропорта, она пройдет в несколько этапов. Этим летом начнем перестраивать привокзальную площадь, модернизируем оборудование, отвечающее за безопасность полетов", - написал Артюхов.Он пообещал "сделать все, чтобы аэропорт соответствовал гордому имени выдающегося государственного деятеля".Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и посла России на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.

https://ria.ru/20221201/terminal-1835597553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, газпром, надым, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)