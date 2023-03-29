Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов
САЛЕХАРД, 29 мар – РИА Новости. Реконструкция аэропорта в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет в несколько этапов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Ранее официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президентаРоссии о присвоении аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина.
"Благодарен нашему президенту за поддержку инициативы ямальцев — присвоение аэропорту Надыма имени Виктора Степановича Черномырдина. Во многом благодаря ему современный Ямал — регион стабильности и перспектив. В период, когда Виктор Степанович был главой "Газпрома", получили развитие многие наши крупнейшие промыслы. Он не раз бывал в Надыме, знал и любил этот город. Мы уже начали реконструкцию надымского аэропорта, она пройдет в несколько этапов. Этим летом начнем перестраивать привокзальную площадь, модернизируем оборудование, отвечающее за безопасность полетов", - написал Артюхов.
Он пообещал "сделать все, чтобы аэропорт соответствовал гордому имени выдающегося государственного деятеля".
Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал пост министра газовой промышленности СССР. В 1989 году по его инициативе на базе министерства газовой промышленности был создан государственный газовый концерн "Газпром", председателем правления которого Черномырдин был с 1989 по 1992 год. Впоследствии Черномырдин в разные годы занимал должности председателя правительства России и посла России на Украине. В июне 2009 года Виктор Черномырдин был назначен советником президента РФ.