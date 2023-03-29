https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861499812.html
Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы
Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 29.03.2023
Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в районе Марьино на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:29
2023-03-29T12:29
2023-03-29T12:29
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в районе Марьино на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках проекта приведем в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью около 11 гектаров. Запланирован большой объем работ, необходимо провести мероприятия по извлечению илового осадка, отремонтировать береговые полосы и водопропускные сооружения. Все мероприятия планируем завершить в третьем квартале этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что большинство водоемов появились во второй половине 90-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории. "Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции часть водоемов полностью осушат, после чего извлекут накопившийся за прошедшие годы донный осадок. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтируем методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно ряда водоемов будут заменены габионными конструкциями", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми прудами и благоустроенной территорией.
https://ria.ru/20230329/polovode-1861458139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в районе Марьино на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках проекта приведем в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью около 11 гектаров. Запланирован большой объем работ, необходимо провести мероприятия по извлечению илового осадка, отремонтировать береговые полосы и водопропускные сооружения. Все мероприятия планируем завершить в третьем квартале этого года", - отметил Бирюков.
Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно
Заместитель мэра пояснил, что большинство водоемов появились во второй половине 90-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории.
"Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции часть водоемов полностью осушат, после чего извлекут накопившийся за прошедшие годы донный осадок. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтируем методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно ряда водоемов будут заменены габионными конструкциями", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми прудами и благоустроенной территорией.