https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861499812.html

Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы

Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 29.03.2023

Реконструкция 16 прудов-регуляторов стартовала на юго-востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в районе Марьино на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:29

2023-03-29T12:29

2023-03-29T12:29

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции 16 искусственных прудов в районе Марьино на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках проекта приведем в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью около 11 гектаров. Запланирован большой объем работ, необходимо провести мероприятия по извлечению илового осадка, отремонтировать береговые полосы и водопропускные сооружения. Все мероприятия планируем завершить в третьем квартале этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что большинство водоемов появились во второй половине 90-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории. "Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции часть водоемов полностью осушат, после чего извлекут накопившийся за прошедшие годы донный осадок. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтируем методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно ряда водоемов будут заменены габионными конструкциями", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми прудами и благоустроенной территорией.

https://ria.ru/20230329/polovode-1861458139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков