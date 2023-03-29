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Основатель "СберМаркета" остается в реанимации, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2023
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15:26 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/reanimatsiya-1861587473.html
Основатель "СберМаркета" остается в реанимации, сообщил источник
Основатель "СберМаркета" остается в реанимации, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2023
Основатель "СберМаркета" остается в реанимации, сообщил источник
Основатель "СберМаркета" Дмитрий Жулин, чья девушка умерла после приема препарата для повышения иммунитета, по-прежнему находится в реанимации в Москве, сообщил РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:26
2023-03-29T15:26
происшествия
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москва
сбермаркет
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель "СберМаркета" Дмитрий Жулин, чья девушка умерла после приема препарата для повышения иммунитета, по-прежнему находится в реанимации в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время молодой человек по-прежнему находится в реанимации", - сказал собеседник агентства. В понедельник в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что московская студентка умерла после приема специального препарата "с целью повышения иммунитета" вместе со своим молодым человеком. По данным следствия, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц была доставлена девушка 2001 года рождения, однако 25 марта, несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. По данному факту московские следователи проводят проверку, в рамках которой выяснят, что за препарат и в каком количестве его приняли, а также качество, сроки и условия его использования.
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, сбермаркет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Сбермаркет, Следственный комитет России (СК РФ)
Основатель "СберМаркета" остается в реанимации, сообщил источник

Основатель "СберМаркета" Жулин остается в реанимации после приема иммунного препарата

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Основатель "СберМаркета" Дмитрий Жулин, чья девушка умерла после приема препарата для повышения иммунитета, по-прежнему находится в реанимации в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время молодой человек по-прежнему находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что московская студентка умерла после приема специального препарата "с целью повышения иммунитета" вместе со своим молодым человеком. По данным следствия, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц была доставлена девушка 2001 года рождения, однако 25 марта, несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
По данному факту московские следователи проводят проверку, в рамках которой выяснят, что за препарат и в каком количестве его приняли, а также качество, сроки и условия его использования.
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