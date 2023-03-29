Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки
© Фото : Пресс-служба правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото : Пресс-служба правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Современные средства реабилитации и зона психологической консультации будут в отделении Фонда поддержки ветеранов специальной военной операции в Новгородской области, помещение для фонда уже определено, сообщил глава комиссии Государственного совета по социальной политике, губернатор Андрей Никитин в ходе отчета перед депутатами областной думы.
По словам губернатора, для жителей Новгородской области, которые сейчас находятся на передовой, уже отправлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Дети бойцов бесплатно получают горячее питание в школах, для них введен бесплатный проезд, оплата детского сада, кружков и секций, путевок на отдых и ряд других мер. Никитин подчеркнул, что важно, чтобы каждая семья была в поле зрения и любые проблемы решались. Для этого президент в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и комиссии Госсовета по социальной политике создать государственный Фонд поддержки ветеранов СВО и их семей.
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"Подразделение этого фонда будет создано и в нашем регионе. А поскольку профильную комиссию возглавляю я, мы с вами традиционно должны стать лучшими в этой работе. Определено помещение, где будет размещаться фонд. Там будет также зона, где можно посмотреть самые современные средства реабилитации и выбрать то, что хочется использовать. Что-то вроде клуба, будет зона психологической консультации. Мы сейчас при планировании работы исходим и из потребностей ветеранов специальной военной операции, и с пониманием того, что в какой-то момент другие ветераны туда придут", - рассказал Никитин.
По словам губернатора, через год-полтора фонд займется поддержкой ветеранов всех боевых действий.
До конца марта комиссия государственного совета по социальной политике, которую возглавляет Никитин, собирает наработки регионов для создания нормативной базы для Фонда поддержки участников специальной военной операции.