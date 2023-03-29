https://ria.ru/20230329/reabilitatsiya-1861650803.html

Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки

Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки - РИА Новости, 29.03.2023

Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки

Современные средства реабилитации и зона психологической консультации будут в отделении Фонда поддержки ветеранов специальной военной операции в Новгородской... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:34

2023-03-29T17:34

2023-03-29T17:35

новгородская область

андрей никитин (политик)

сво

великий новгород

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Современные средства реабилитации и зона психологической консультации будут в отделении Фонда поддержки ветеранов специальной военной операции в Новгородской области, помещение для фонда уже определено, сообщил глава комиссии Государственного совета по социальной политике, губернатор Андрей Никитин в ходе отчета перед депутатами областной думы. По словам губернатора, для жителей Новгородской области, которые сейчас находятся на передовой, уже отправлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Дети бойцов бесплатно получают горячее питание в школах, для них введен бесплатный проезд, оплата детского сада, кружков и секций, путевок на отдых и ряд других мер. Никитин подчеркнул, что важно, чтобы каждая семья была в поле зрения и любые проблемы решались. Для этого президент в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и комиссии Госсовета по социальной политике создать государственный Фонд поддержки ветеранов СВО и их семей. По словам губернатора, через год-полтора фонд займется поддержкой ветеранов всех боевых действий. До конца марта комиссия государственного совета по социальной политике, которую возглавляет Никитин, собирает наработки регионов для создания нормативной базы для Фонда поддержки участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), сво, великий новгород, новгородская областная дума