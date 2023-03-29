https://ria.ru/20230329/reabilitatsiya-1861564717.html

Участники СВО в Новосибирской области начали проходить реабилитацию

Участники СВО в Новосибирской области начали проходить реабилитацию - РИА Новости, 29.03.2023

Участники СВО в Новосибирской области начали проходить реабилитацию

Первые участники специальной военной операции в Новосибирской области получили помощь в рамках губернаторского проекта "Реабилитационный сертификат", сообщает в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:46

2023-03-29T14:46

2023-03-29T15:09

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Первые участники специальной военной операции в Новосибирской области получили помощь в рамках губернаторского проекта "Реабилитационный сертификат", сообщает в среду правительство региона. Губернатор Андрей Травников в санатории встретился с участниками специальной военной операции, проходящими социально-медицинскую реабилитацию в соцмедучреждениях Новосибирской области. Он поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные ими при исполнении воинского долга. "Мы будем стараться откликнуться всем, чем можем, чтобы помочь вам и вашим родным. Сейчас нам очень важно, чтобы все участники СВО, их родные и близкие узнали, что у нас с 1 марта начала работать региональная программа социально-медицинской реабилитации для военнослужащих. Важно, чтобы для участия в ней заявились все, кому это необходимо, чтобы мы могли своевременно спланировать реабилитацию", - сказал глава региона. Губернатор отметил, что властям обязательно нужна обратная связь от первых участников программы, чтобы "настроить" ее. Он подчеркнул, что для каждого, кому необходима помощь, будет подобран свой, индивидуальный пакет мер поддержки. На данный момент в министерство труда и социального развития Новосибирской области на рассмотрение поступило 68 заявлений от участников СВО, уже выдано 37 реабилитационных сертификатов. С 21 марта началось смс-информирование участников СВО, получивших выплату по ранению, о возможности получения сертификата. По информации минсоцразвития региона, социально-медицинская реабилитация необходима 96,5% заявителей. Уже сегодня курс социально-медицинской реабилитации проходят девять человек. В 2022 году в общей сложности из резервного фонда бюджета Новосибирской области на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 4,2 миллиарда рублей. Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. В 2023 году правительство Новосибирской области также считает важнейшей задачей оказание максимально возможной помощи военнослужащим, участвующим в СВО.

https://ria.ru/20230327/novosibirsk-1860927537.html

https://realty.ria.ru/20230321/akadempark-1859480419.html

новосибирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, общество