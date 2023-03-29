https://ria.ru/20230329/raskopki-1861597500.html

Жителя Тулы оштрафовали за незаконную раскопку древностей

Жителя Тулы оштрафовали за незаконную раскопку древностей - РИА Новости, 29.03.2023

Жителя Тулы оштрафовали за незаконную раскопку древностей

Суд в Туле назначил штраф в 250 тысяч рублей местному жителю, незаконно раскопавшему 42 археологических предмета I-II веков нашей эры, в их числе колье, кольца, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:45

2023-03-29T15:45

2023-03-29T15:45

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Суд в Туле назначил штраф в 250 тысяч рублей местному жителю, незаконно раскопавшему 42 археологических предмета I-II веков нашей эры, в их числе колье, кольца, браслеты, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тульской области. Согласно сообщению прокуратуры, в суде было установлено, что 12 мая 2020 года 35-летний житель Тулы незаконно при помощи металлоискателя и лопаты проводил археологические раскопки в деревне Барыбинка Ленинского района. Территория является объектом культурного (археологического) наследия, отмечают в прокуратуре. Культурный слой на указанном участке местности сформировался в раннем железном веке и в эпоху Средневековья. "Предполагая о наличии на данной территории мест залегания археологических предметов, злоумышленник обнаружил и выкопал из земли 42 археологических предмета, являющихся предметами археологии второй половины I века – первой половины II века н.э.", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что в числе найденных предметов – колье, кольца, браслеты. Ленинский районный суд признал мужчину виновным по пункту "а" части 3 статьи 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя, совершенные с использованием специальных технических средств поиска). Ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей с запретом заниматься археологическими раскопками на срок 2 года.

https://ria.ru/20230101/arkheologiya-1842488137.html

https://ria.ru/20220729/archaeology-1805805478.html

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происшествия, тула, россия