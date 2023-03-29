В США призвали услышать слова Путина, знаменующие катастрофу для Запада
Подполковник ВС США Дэвис: ядерное оружие в Белоруссии грозит катастрофой для Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Западу грозит катастрофа, если он проигнорирует сигнал, который подал президент России Владимир Путин решением разместить ядерное оружие в Белоруссии, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Игнорирование многомегатонного слона в комнате может привести к мрачному, потенциально катастрофическому исходу", — говорится в публикации.
Подполковник считает, что у Запада нет козыря, чтобы победить Россию, поэтому было бы разумно не рисковать ядерной эскалацией из-за Украины и положить конец этому конфликту.
"На каждого ядерного туза в нашей колоде у Путина есть соответствующий ядерный туз. Работа с Москвой требует от нас игры по другому набору правил", — заключил Дэвис.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.