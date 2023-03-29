https://ria.ru/20230329/prestupnost-1861661206.html

Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году

Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году - РИА Новости, 29.03.2023

Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году

Адыгея по итогам минувшего года вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством преступлений, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:55

2023-03-29T17:55

2023-03-29T17:55

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 29 мар – РИА Новости. Адыгея по итогам минувшего года вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством преступлений, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в среду обсудили итоги работы МВД по республики за 2022 год. Со ссылкой на данные ведомства сообщается, что в этот период в регионе было зарегистрировано 4388 преступлений, что на 2,4% меньше показателей 2021 года."Уровень преступности существенно ниже, чем в ЮФО и среднем по стране. Адыгея входит в десятку наиболее благоприятных регионов и занимает второе место по наименьшему количеству преступлений, совершенных в общественных местах", - говорится в сообщении.Правоохранителей за работу поблагодарил глава республики Мурат Кумпилов.

https://ria.ru/20230315/rekonstruktsiya-1858080985.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея