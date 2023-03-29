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Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году - РИА Новости, 29.03.2023
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Республика Адыгея
 
17:55 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/prestupnost-1861661206.html
Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году
Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году - РИА Новости, 29.03.2023
Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году
Адыгея по итогам минувшего года вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством преступлений, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:55
2023-03-29T17:55
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 29 мар – РИА Новости. Адыгея по итогам минувшего года вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством преступлений, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в среду обсудили итоги работы МВД по республики за 2022 год. Со ссылкой на данные ведомства сообщается, что в этот период в регионе было зарегистрировано 4388 преступлений, что на 2,4% меньше показателей 2021 года."Уровень преступности существенно ниже, чем в ЮФО и среднем по стране. Адыгея входит в десятку наиболее благоприятных регионов и занимает второе место по наименьшему количеству преступлений, совершенных в общественных местах", - говорится в сообщении.Правоохранителей за работу поблагодарил глава республики Мурат Кумпилов.
https://ria.ru/20230315/rekonstruktsiya-1858080985.html
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мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году

© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Госсовета-Хасэ республики
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МАЙКОП, 29 мар – РИА Новости. Адыгея по итогам минувшего года вошла в десятку российских регионов с наименьшим количеством преступлений, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в среду обсудили итоги работы МВД по республики за 2022 год. Со ссылкой на данные ведомства сообщается, что в этот период в регионе было зарегистрировано 4388 преступлений, что на 2,4% меньше показателей 2021 года.
"Уровень преступности существенно ниже, чем в ЮФО и среднем по стране. Адыгея входит в десятку наиболее благоприятных регионов и занимает второе место по наименьшему количеству преступлений, совершенных в общественных местах", - говорится в сообщении.
Правоохранителей за работу поблагодарил глава республики Мурат Кумпилов.
«
"Важно наращивать взаимодействие ведомства с главами муниципалитетов и поселений, выработать общий алгоритм действий с другими профильными службами. Все это напрямую связано с повышением доверия граждан к власти, реализацией стратегических проектов в инвестиционной политике, экономике и социальной сфере", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращенные к руководству полицейского главка.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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