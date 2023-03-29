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В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области - РИА Новости, 29.03.2023
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15:32 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html
В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области
В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области - РИА Новости, 29.03.2023
В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области
Подросток из Мордовии зарезал судимого за убийство мужчину, который якобы угрожал его семье, и вместе с отцом спрятал тело на территории Нижегородской области,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:32
2023-03-29T15:32
происшествия
нижегородская область
россия
ардатовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Подросток из Мордовии зарезал судимого за убийство мужчину, который якобы угрожал его семье, и вместе с отцом спрятал тело на территории Нижегородской области, сообщило областное следственное управление СК РФ. По версии следствия, ночью 24 марта в поселке Тургенево Ардатовского района Мордовии 17-летний подросток нанес ножевое ранение в шею 40-летнему мужчине. Чтобы скрыть преступление, юноша вместе со своим отцом на автомобиле вывезли тело на территорию Нижегородской области и в районе деревни Обуховка Сеченовского района сбросили его в реку Вачка, где оно и было впоследствии обнаружено. По факту обнаружения в реке Вачка тела неизвестного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции была установлена личность погибшего, а также лицо, причастное к совершению данного преступления. Обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Установлено, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство 3 человек. Из показаний обвиняемого следует, что 24 марта погибший высказал угрозу убийством ему и его семье. В ходе расследования уголовного дела действиям отца обвиняемого также будет дана юридическая оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html
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нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, ардатовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Ардатовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии подросток убил мужчину и спрятал тело в Нижегородской области

Подросток из Мордовии убил мужчину и вместе с отцом спрятал тело в Нижегородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Подросток из Мордовии зарезал судимого за убийство мужчину, который якобы угрожал его семье, и вместе с отцом спрятал тело на территории Нижегородской области, сообщило областное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, ночью 24 марта в поселке Тургенево Ардатовского района Мордовии 17-летний подросток нанес ножевое ранение в шею 40-летнему мужчине. Чтобы скрыть преступление, юноша вместе со своим отцом на автомобиле вывезли тело на территорию Нижегородской области и в районе деревни Обуховка Сеченовского района сбросили его в реку Вачка, где оно и было впоследствии обнаружено.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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По факту обнаружения в реке Вачка тела неизвестного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции была установлена личность погибшего, а также лицо, причастное к совершению данного преступления. Обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
Установлено, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство 3 человек. Из показаний обвиняемого следует, что 24 марта погибший высказал угрозу убийством ему и его семье.
В ходе расследования уголовного дела действиям отца обвиняемого также будет дана юридическая оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияАрдатовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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