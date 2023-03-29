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Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века"
Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века" - РИА Новости, 29.03.2023
Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века"
Вашингтон хочет "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о вовлеченности американских спецслужб в подрыв "Северных потоков", заявило посольство России РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:42
2023-03-29T01:42
2023-03-29T07:52
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северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА новости. Вашингтон хочет "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о вовлеченности американских спецслужб в подрыв "Северных потоков", заявило посольство России в США."Видим в этом очевидную попытку <…> "спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море", — подчеркнули дипмиссии.При этом, добавили в посольстве, Штаты пытаются "спрятаться" за действиями союзников в расследованиях причин инцидента. А заверения Вашингтона о полном доверии к этим разбирательствам "не стоят ломанного гроша", уверены дипломаты.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861411123.html
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сша, россия, северный поток, в мире, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
США, Россия, Северный поток, В мире, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века"
Посольство России: США пытаются помешать расследованию теракта на "Северных потоках"