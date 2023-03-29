https://ria.ru/20230329/posveschanie-1861512983.html
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства - РИА Новости, 29.03.2023
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:52
2023-03-29T12:52
2023-03-29T13:31
владимир путин
политика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В открытой части встречи выступит вице-премьер Татьяна Голикова с докладом по темам:Первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов расскажут об обеспечении финансового суверенитета России.Кроме того, Белоусов сделает доклад о расширении внешнеэкономического взаимодействия с дружественными государствами.Представитель Кремля добавил, что в закрытой части совещания состоится традиционный обмен мнениями и, если глава государства посчитает целесообразным, последует его заключительное слово. Совещание должно начаться после часа дня.
https://ria.ru/20230323/politika-1860091809.html
https://ria.ru/20230329/putin-1861514580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Правительство РФ
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
Президент Путин в среду проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Сегодня пройдет большое совещание президента с членами правительства. Это то самое совещание, которое, вы помните, две недели назад было перенесено из-за перегруженности рабочего графика, чтобы совсем его в глубокой ночи не проводить. Вот оно сегодня состоится", — сказал представитель Кремля.
В открытой части встречи выступит вице-премьер Татьяна Голикова
с докладом по темам:
- повышение благосостояния граждан;
- обеспечение народосбережения;
- защита материнства и детства и поддержка семей, имеющих детей;
- расширение федерального проекта "Профессионалитет".
"Год пересборки". О чем рассказал глава правительства России
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
и глава Минфина Антон Силуанов
расскажут об обеспечении финансового суверенитета России.
«
"И далее уже без СМИ, без публикации — (вице-премьер. — Прим. ред.) Хуснуллин и Текслер, Текслер, помимо губернаторства в Челябинской области еще как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", они расскажут об опережающем развитии транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры", — отметил Песков.
Кроме того, Белоусов сделает доклад о расширении внешнеэкономического взаимодействия с дружественными государствами.
Представитель Кремля добавил, что в закрытой части совещания состоится традиционный обмен мнениями и, если глава государства посчитает целесообразным, последует его заключительное слово. Совещание должно начаться после часа дня.
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси