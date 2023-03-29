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Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства - РИА Новости, 29.03.2023
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12:52 29.03.2023 (обновлено: 13:31 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/posveschanie-1861512983.html
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства - РИА Новости, 29.03.2023
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства
Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:52
2023-03-29T13:31
владимир путин
политика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В открытой части встречи выступит вице-премьер Татьяна Голикова с докладом по темам:Первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов расскажут об обеспечении финансового суверенитета России.Кроме того, Белоусов сделает доклад о расширении внешнеэкономического взаимодействия с дружественными государствами.Представитель Кремля добавил, что в закрытой части совещания состоится традиционный обмен мнениями и, если глава государства посчитает целесообразным, последует его заключительное слово. Совещание должно начаться после часа дня.
https://ria.ru/20230323/politika-1860091809.html
https://ria.ru/20230329/putin-1861514580.html
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владимир путин, политика, россия, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Правительство РФ
Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства

Президент Путин в среду проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин проведет ранее перенесенное совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Сегодня пройдет большое совещание президента с членами правительства. Это то самое совещание, которое, вы помните, две недели назад было перенесено из-за перегруженности рабочего графика, чтобы совсем его в глубокой ночи не проводить. Вот оно сегодня состоится", — сказал представитель Кремля.
В открытой части встречи выступит вице-премьер Татьяна Голикова с докладом по темам:
  • повышение благосостояния граждан;
  • обеспечение народосбережения;
  • защита материнства и детства и поддержка семей, имеющих детей;
  • расширение федерального проекта "Профессионалитет".
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов расскажут об обеспечении финансового суверенитета России.
«

"И далее уже без СМИ, без публикации — (вице-премьер. — Прим. ред.) Хуснуллин и Текслер, Текслер, помимо губернаторства в Челябинской области еще как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", они расскажут об опережающем развитии транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры", — отметил Песков.

Кроме того, Белоусов сделает доклад о расширении внешнеэкономического взаимодействия с дружественными государствами.
Представитель Кремля добавил, что в закрытой части совещания состоится традиционный обмен мнениями и, если глава государства посчитает целесообразным, последует его заключительное слово. Совещание должно начаться после часа дня.
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