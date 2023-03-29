Путин проведет перенесенное ранее совещание с членами правительства

«

"Сегодня пройдет большое совещание президента с членами правительства. Это то самое совещание, которое, вы помните, две недели назад было перенесено из-за перегруженности рабочего графика, чтобы совсем его в глубокой ночи не проводить. Вот оно сегодня состоится", — сказал представитель Кремля.