https://ria.ru/20230329/pornografiya-1861417098.html

Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии

Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии - РИА Новости, 29.03.2023

Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии

Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T03:58

2023-03-29T03:58

2023-03-29T03:59

происшествия

владивосток

россия

хабаровский край

юлия цветкова

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости представитель суда. "Приговор в отношении Юлии Цветковой* судом кассационной инстанции отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году - тогда художницу обвинили в распространении порнографии за публикацию изображений женских половых органов, она была администратором сообщества "ВКонтакте". Летом 2022 года прокуратура Хабаровского края запросила для Цветковой* реальный срок с отбыванием в колонии общего режима. Далее прошло заключительное заседание суда по этому делу, и художница была оправдана. Позже прокуратура обжаловала это решение. А 22 ноября 2022 года суд на заседании по апелляции оставил оправдательный приговор в силе. В ноябре 2022 года Цветкова* уехала из России, об этом сообщал телеграм-канал, который публикует информацию о ходе ее дела. Юлия Цветкова* - российская художница, фем-активистка и режиссер, на счету которой ряд театральных постановок и семь персональных выставок в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html

https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html

владивосток

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хабаровский край

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происшествия, владивосток, россия, хабаровский край, юлия цветкова