https://ria.ru/20230329/pornografiya-1861417098.html
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии - РИА Новости, 29.03.2023
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии
Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:58
2023-03-29T03:58
2023-03-29T03:59
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости представитель суда. "Приговор в отношении Юлии Цветковой* судом кассационной инстанции отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году - тогда художницу обвинили в распространении порнографии за публикацию изображений женских половых органов, она была администратором сообщества "ВКонтакте". Летом 2022 года прокуратура Хабаровского края запросила для Цветковой* реальный срок с отбыванием в колонии общего режима. Далее прошло заключительное заседание суда по этому делу, и художница была оправдана. Позже прокуратура обжаловала это решение. А 22 ноября 2022 года суд на заседании по апелляции оставил оправдательный приговор в силе. В ноябре 2022 года Цветкова* уехала из России, об этом сообщал телеграм-канал, который публикует информацию о ходе ее дела. Юлия Цветкова* - российская художница, фем-активистка и режиссер, на счету которой ряд театральных постановок и семь персональных выставок в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, россия, хабаровский край, юлия цветкова
Происшествия, Владивосток, Россия, Хабаровский край, Юлия Цветкова
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии
Суд отменил оправдательный приговор художнице Цветковой по делу о порнографии
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Приговор в отношении Юлии Цветковой* судом кассационной инстанции отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник.
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Уголовное дело было возбуждено в 2019 году - тогда художницу обвинили в распространении порнографии за публикацию изображений женских половых органов, она была администратором сообщества "ВКонтакте".
Летом 2022 года прокуратура Хабаровского края
запросила для Цветковой* реальный срок с отбыванием в колонии общего режима. Далее прошло заключительное заседание суда по этому делу, и художница была оправдана. Позже прокуратура обжаловала это решение. А 22 ноября 2022 года суд на заседании по апелляции оставил оправдательный приговор в силе.
В ноябре 2022 года Цветкова* уехала из России
, об этом сообщал телеграм-канал, который публикует информацию о ходе ее дела.
Юлия Цветкова* - российская художница, фем-активистка и режиссер, на счету которой ряд театральных постановок и семь персональных выставок в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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