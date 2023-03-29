https://ria.ru/20230329/polovode-1861458139.html

Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно

Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно - РИА Новости, 29.03.2023

Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно

Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:45

2023-03-29T10:45

2023-03-29T10:45

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петр бирюков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы наполняются, уровни воды поднимаются на 30-50 сантиметров в сутки. Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров, по нашим оценкам, они способны принять весь талый сток", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы. "В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды, от которой зависит интенсивность таяния снега", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что на этот период усилен контроль качества воды, в частности, частота отбора проб природной воды увеличена до двух раз в сутки. Он добавил, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников.

https://ria.ru/20230328/biryukov-1861145105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва