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Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно - РИА Новости, 29.03.2023
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10:45 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/polovode-1861458139.html
Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно
Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно - РИА Новости, 29.03.2023
Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно
Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:45
2023-03-29T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы наполняются, уровни воды поднимаются на 30-50 сантиметров в сутки. Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров, по нашим оценкам, они способны принять весь талый сток", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы. "В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды, от которой зависит интенсивность таяния снега", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что на этот период усилен контроль качества воды, в частности, частота отбора проб природной воды увеличена до двух раз в сутки. Он добавил, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Бирюков: весеннее половодье в столичном регионе проходит штатно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы наполняются, уровни воды поднимаются на 30-50 сантиметров в сутки. Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров, по нашим оценкам, они способны принять весь талый сток", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.
"В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды, от которой зависит интенсивность таяния снега", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что на этот период усилен контроль качества воды, в частности, частота отбора проб природной воды увеличена до двух раз в сутки.
Он добавил, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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