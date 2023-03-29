https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.03.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:18

2023-03-29T12:18

2023-03-29T12:18

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 1 - плюс 4 градусов, по области от нуля до плюс 6 градусов. Дневная температура в субботу в Москве плюс 7 - плюс 9, по области плюс 4 - плюс 9, в воскресенье будет на градус теплее.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода