Москвичам рассказали о погоде на выходных
Метеоролог Позднякова: облачно, небольшой дождь и теплее нормы будет в Москве на выходных
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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"На выходные погода, я бы сказала, немного улучшится, атмосферное давление подрастет, хотя погода будет облачной и местами может собраться небольшой дождь. Но температурный режим будет повыше, чем в четверг и пятницу", - рассказала Позднякова.
Она уточнила, что минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 1 - плюс 4 градусов, по области от нуля до плюс 6 градусов. Дневная температура в субботу в Москве плюс 7 - плюс 9, по области плюс 4 - плюс 9, в воскресенье будет на градус теплее.
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"Температура воздуха в выходные дни будет выше климатической нормы на 1,5 - 2 градуса. В принципе температура будет довольно комфортная, конечно, хотелось бы, чтобы проглядывало солнышко, но будем надеяться, что апрель побалует нас солнцем", - добавила синоптик.