Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.03.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:18
2023-03-29T12:18
общество
москва
татьяна позднякова
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783972585_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df61ed581b87dc339404508f95cb96b9.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 1 - плюс 4 градусов, по области от нуля до плюс 6 градусов. Дневная температура в субботу в Москве плюс 7 - плюс 9, по области плюс 4 - плюс 9, в воскресенье будет на градус теплее.
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
https://ria.ru/20230329/zyablik-1861474697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783972585_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f97e9332f65d23d356e525870b9dd9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Метеоролог Позднякова: облачно, небольшой дождь и теплее нормы будет в Москве на выходных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщины гуляют в Репинском сквере в Москве
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, местами небольшой дождь и температура выше нормы ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"На выходные погода, я бы сказала, немного улучшится, атмосферное давление подрастет, хотя погода будет облачной и местами может собраться небольшой дождь. Но температурный режим будет повыше, чем в четверг и пятницу", - рассказала Позднякова.
Барометр - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
27 марта, 11:21
Она уточнила, что минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 1 - плюс 4 градусов, по области от нуля до плюс 6 градусов. Дневная температура в субботу в Москве плюс 7 - плюс 9, по области плюс 4 - плюс 9, в воскресенье будет на градус теплее.
«
"Температура воздуха в выходные дни будет выше климатической нормы на 1,5 - 2 градуса. В принципе температура будет довольно комфортная, конечно, хотелось бы, чтобы проглядывало солнышко, но будем надеяться, что апрель побалует нас солнцем", - добавила синоптик.
Зяблик - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Москву прилетели первые зяблики
Вчера, 11:39
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала