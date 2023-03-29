https://ria.ru/20230329/pogoda-1861429579.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачно, временами дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:08

2023-03-29T08:08

2023-03-29T08:09

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, временами дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода