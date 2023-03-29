https://ria.ru/20230329/pogoda-1861429579.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно, временами дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:08
2023-03-29T08:08
2023-03-29T08:09
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно, временами дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская: облачно, временами дожди и до плюс восьми ожидается в Москве в среду