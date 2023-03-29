https://ria.ru/20230329/podozrevaemyy-1861707471.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:41
2023-03-29T21:41
2023-03-29T23:18
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/14/1509681495_0:202:3281:2048_1920x0_80_0_0_70510529c9e0236450b09e308928ab51.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. "Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, мужчина пытался скрыться в другом регионе."Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из трасс при попытке скрыться в качестве пассажира рейсового автобуса на территорию другого региона", — уточнил собеседник агентства.Отмечается, что для задержания преступника полицейским понадобилось менее шести часов.По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/14/1509681495_550:0:3281:2048_1920x0_80_0_0_05d2151d2db0678b497388760df4823b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на севере Москвы
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале
управления СК.
"Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, мужчина пытался скрыться в другом регионе.
"Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из трасс при попытке скрыться в качестве пассажира рейсового автобуса на территорию другого региона", — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что для задержания преступника полицейским понадобилось менее шести часов.
По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины