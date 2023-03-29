https://ria.ru/20230329/podozrevaemyy-1861707471.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки - РИА Новости, 29.03.2023

В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:41

2023-03-29T21:41

2023-03-29T23:18

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. "Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, мужчина пытался скрыться в другом регионе."Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из трасс при попытке скрыться в качестве пассажира рейсового автобуса на территорию другого региона", — уточнил собеседник агентства.Отмечается, что для задержания преступника полицейским понадобилось менее шести часов.По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилье