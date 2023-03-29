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В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки - РИА Новости, 29.03.2023
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21:41 29.03.2023 (обновлено: 23:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/podozrevaemyy-1861707471.html
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:41
2023-03-29T23:18
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК. "Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, мужчина пытался скрыться в другом регионе."Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из трасс при попытке скрыться в качестве пассажира рейсового автобуса на территорию другого региона", — уточнил собеседник агентства.Отмечается, что для задержания преступника полицейским понадобилось менее шести часов.По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В Москве задержали подозреваемого в убийстве зарезанной в квартире девушки

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на севере Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в квартире на севере столицы, сообщается в Telegram-канале управления СК.
"Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в заявлении.
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, мужчина пытался скрыться в другом регионе.
"Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из трасс при попытке скрыться в качестве пассажира рейсового автобуса на территорию другого региона", — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что для задержания преступника полицейским понадобилось менее шести часов.
По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Возбуждено уголовное дело.
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