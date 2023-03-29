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Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова - РИА Новости, 29.03.2023
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Шоубиз
 
21:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/podolskaya-1861528056.html
Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова
Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова - РИА Новости, 29.03.2023
Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова
Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:44
2023-03-29T21:44
шоубиз
владимир пресняков
наталья подольская
знаменитости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось 55 лет. Звезда "Фабрики звезд" приобрела для себя два комплекта нижнего белья телесного и алого цветов, чтобы сделать сюрприз супругу. Подольская также подготовила трогательное поздравление для мужа.Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
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владимир пресняков, наталья подольская, знаменитости, звезды
Шоубиз, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Знаменитости, звезды
Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова

Певица Наталья Подольская продемонстрировала подарок для своего мужа в день его рождения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось 55 лет.
Звезда "Фабрики звезд" приобрела для себя два комплекта нижнего белья телесного и алого цветов, чтобы сделать сюрприз супругу.
© Наталья ПодольскаяНижнее белье Подольской
Нижнее белье Подольской
Нижнее белье Подольской
© Наталья Подольская
1 из 2
© Наталья ПодольскаяНижнее белье Подольской
Нижнее белье Подольской
Нижнее белье Подольской
© Наталья Подольская
2 из 2
Нижнее белье Подольской
© Наталья Подольская
1 из 2
Нижнее белье Подольской
© Наталья Подольская
2 из 2
«
"У моего мужа день рождения и я сейчас покажу, какой ему приготовила подарок. Я не такая смелая, чтобы показать это на себе, но я довольна", – рассказала певица.
Подольская также подготовила трогательное поздравление для мужа.
«
"С днем рождения, лучший мужчина на свете! Мне очень с тобой повезло. Будь здоров и счастлив! Пусть все вокруг будет интересно! Твоя семья тебя очень любит и гордится! Мы всегда рядом", – написала артистка.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
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ШоубизВладимир ПресняковНаталья ПодольскаяЗнаменитостизвезды
 
 
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