Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось 55 лет. Звезда "Фабрики звезд" приобрела для себя два комплекта нижнего белья телесного и алого цветов, чтобы сделать сюрприз супругу. Подольская также подготовила трогательное поздравление для мужа.Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
"У моего мужа день рождения и я сейчас покажу, какой ему приготовила подарок. Я не такая смелая, чтобы показать это на себе, но я довольна", – рассказала певица.
Подольская также подготовила трогательное поздравление для мужа.
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"С днем рождения, лучший мужчина на свете! Мне очень с тобой повезло. Будь здоров и счастлив! Пусть все вокруг будет интересно! Твоя семья тебя очень любит и гордится! Мы всегда рядом", – написала артистка.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской
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