https://ria.ru/20230329/podolskaya-1861528056.html

Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова

Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова - РИА Новости, 29.03.2023

Подольская продемонстрировала необычный подарок для Преснякова

Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:44

2023-03-29T21:44

2023-03-29T21:44

шоубиз

владимир пресняков

наталья подольская

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Певица Наталья Подольская продемонстрировала в своей соцсети романтический подарок на день рождения мужа Владимира Преснякова — младшего. Музыканту исполнилось 55 лет. Звезда "Фабрики звезд" приобрела для себя два комплекта нижнего белья телесного и алого цветов, чтобы сделать сюрприз супругу. Подольская также подготовила трогательное поздравление для мужа.Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.

https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир пресняков, наталья подольская, знаменитости, звезды