https://ria.ru/20230329/podmoskove-1861660556.html
В бюджет Подмосковья за изменение ВРИ земель поступило более 340 млн рублей
В бюджет Подмосковья за изменение ВРИ земель поступило более 340 млн рублей - РИА Новости, 29.03.2023
В бюджет Подмосковья за изменение ВРИ земель поступило более 340 млн рублей
В бюджет Московской области за изменение собственниками вида разрешения использования (ВРИ) своих земельных участков поступило более 340 миллионов рублей с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:54
2023-03-29T17:54
2023-03-29T17:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В бюджет Московской области за изменение собственниками вида разрешения использования (ВРИ) своих земельных участков поступило более 340 миллионов рублей с начала 2023 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."Так, за три месяца с начала года мы направили свыше 2,2 тысячи положительных решений на общую сумму более 800 миллионов рублей. На сегодняшний день оплатили услугу по изменению ВРИ более 1,6 тысячи собственников на общую сумму порядка 340 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Наталью Адигамову.В сообщении добавляется, что заявитель может рассчитать плату за изменение ВРИ до обращения в Росреестр и принять решение об оплате процедуры заранее. Внесение изменений в ЕГРН осуществляется уже после внесения платы.
https://ria.ru/20230329/podmoskove-1861655140.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)