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В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:38 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/podmoskove-1861655140.html
В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года
В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года
В Московской области до конца текущего года оптимизируют 300 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:38
2023-03-29T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
балашиха
алексей гержик
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Московской области до конца текущего года оптимизируют 300 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Как отметили в ведомстве, в рамках работ будет произведена корректировка светофорного режима, переразметка, организация переходно-скоростных полос, кругового движения, а также ликвидация запаркованности."В этом году мы планируем оптимизировать порядка 300 мест и, соответственно, улучшить транспортную ситуацию. Эти места выбрали из 1 тысячи предложений, каждое из которых мы разобрали совместно с представителями администраций округов, Госавтоинспекции и экспертов в сфере организации дорожного движения", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В нем уточняется, что ряд мероприятий запланирован в Мытищах, где модернизируют 20 светофоров, в Одинцове, где скорректируют дорожную разметку. В Балашихе на въезде в ЖК "Алексеевская Роща" частично расширят проезжую часть для более комфортного движения общественного транспорта.
https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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московская область (подмосковье), мытищи, балашиха, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Балашиха, Алексей Гержик

В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкАвтомобили на проезжей части
Автомобили на проезжей части - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Автомобили на проезжей части
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Московской области до конца текущего года оптимизируют 300 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Как отметили в ведомстве, в рамках работ будет произведена корректировка светофорного режима, переразметка, организация переходно-скоростных полос, кругового движения, а также ликвидация запаркованности.
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"В этом году мы планируем оптимизировать порядка 300 мест и, соответственно, улучшить транспортную ситуацию. Эти места выбрали из 1 тысячи предложений, каждое из которых мы разобрали совместно с представителями администраций округов, Госавтоинспекции и экспертов в сфере организации дорожного движения", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.
В нем уточняется, что ряд мероприятий запланирован в Мытищах, где модернизируют 20 светофоров, в Одинцове, где скорректируют дорожную разметку. В Балашихе на въезде в ЖК "Алексеевская Роща" частично расширят проезжую часть для более комфортного движения общественного транспорта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиБалашихаАлексей Гержик
 
 
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