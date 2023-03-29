https://ria.ru/20230329/podmoskove-1861655140.html

В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года

В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье оптимизируют движение на 300 участках дорог до конца года

В Московской области до конца текущего года оптимизируют 300 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:38

2023-03-29T17:38

2023-03-29T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

балашиха

алексей гержик

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Московской области до конца текущего года оптимизируют 300 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Как отметили в ведомстве, в рамках работ будет произведена корректировка светофорного режима, переразметка, организация переходно-скоростных полос, кругового движения, а также ликвидация запаркованности."В этом году мы планируем оптимизировать порядка 300 мест и, соответственно, улучшить транспортную ситуацию. Эти места выбрали из 1 тысячи предложений, каждое из которых мы разобрали совместно с представителями администраций округов, Госавтоинспекции и экспертов в сфере организации дорожного движения", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В нем уточняется, что ряд мероприятий запланирован в Мытищах, где модернизируют 20 светофоров, в Одинцове, где скорректируют дорожную разметку. В Балашихе на въезде в ЖК "Алексеевская Роща" частично расширят проезжую часть для более комфортного движения общественного транспорта.

https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html

московская область (подмосковье)

мытищи

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, балашиха, алексей гержик