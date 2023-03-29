Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО

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"Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.