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Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861596489.html
Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО
Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО - РИА Новости, 29.03.2023
Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам специальной военной операции (СВО), сообщает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:44
2023-03-29T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.В сообщении отмечается, что в рамках поддержки участников СВО регион помогает 27 войсковым частям. Кроме того, участником СВО помогают жители и предприниматели региона. Всего в рамках волонтерской акции "Доброе дело" силами региона для защитников собрано 327 тонн необходимых товаров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В сообщении отмечается, что в рамках поддержки участников СВО регион помогает 27 войсковым частям. Кроме того, участником СВО помогают жители и предприниматели региона. Всего в рамках волонтерской акции "Доброе дело" силами региона для защитников собрано 327 тонн необходимых товаров.
«
"Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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