Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей региона за помощь участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В сообщении отмечается, что в рамках поддержки участников СВО регион помогает 27 войсковым частям. Кроме того, участником СВО помогают жители и предприниматели региона. Всего в рамках волонтерской акции "Доброе дело" силами региона для защитников собрано 327 тонн необходимых товаров.
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"Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.