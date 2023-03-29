https://ria.ru/20230329/pereselenie-1861473400.html
Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников
Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:34
2023-03-29T11:34
2023-03-29T11:34
татьяна москалькова
общество
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно. "Мне кажется, нужно расширять нашу программу добровольного переселения соотечественников в Россию, она начала работать давно, показала себя очень эффективно, но целый ряд городов и регионов выпадают из этой программы", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости. Также она отметила, что сегодня можно было бы пересмотреть и создать новые инструментарии для возможности возвращения домой тех, "кто хотел бы уйти от этой русофобии, несправедливости и агрессии", которые наблюдаются за рубежом.
https://ria.ru/20230315/sootechestvennik-1857925951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, общество, россия
Татьяна Москалькова, Общество, Россия
Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников
Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно.
"Мне кажется, нужно расширять нашу программу добровольного переселения соотечественников в Россию, она начала работать давно, показала себя очень эффективно, но целый ряд городов и регионов выпадают из этой программы", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Также она отметила, что сегодня можно было бы пересмотреть и создать новые инструментарии для возможности возвращения домой тех, "кто хотел бы уйти от этой русофобии, несправедливости и агрессии", которые наблюдаются за рубежом.
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