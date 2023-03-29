https://ria.ru/20230329/pereselenie-1861473400.html

Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников

Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников - РИА Новости, 29.03.2023

Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:34

2023-03-29T11:34

2023-03-29T11:34

татьяна москалькова

общество

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить программу переселения соотечественников в Россию, так как целый ряд регионов РФ выпадают из этой программы, которая показала себя очень эффективно. "Мне кажется, нужно расширять нашу программу добровольного переселения соотечественников в Россию, она начала работать давно, показала себя очень эффективно, но целый ряд городов и регионов выпадают из этой программы", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости. Также она отметила, что сегодня можно было бы пересмотреть и создать новые инструментарии для возможности возвращения домой тех, "кто хотел бы уйти от этой русофобии, несправедливости и агрессии", которые наблюдаются за рубежом.

https://ria.ru/20230315/sootechestvennik-1857925951.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, общество, россия