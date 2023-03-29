https://ria.ru/20230329/pereprava-1861427755.html

Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра

Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра - РИА Новости, 29.03.2023

Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра

Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:52

2023-03-29T07:52

2023-03-29T07:55

происшествия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре. "По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 18 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861427870.html

керчь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)