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Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра
Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра - РИА Новости, 29.03.2023
Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра
Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:52
2023-03-29T07:52
2023-03-29T07:55
происшествия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре. "По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 18 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится сообщении.
https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861427870.html
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РИА Новости
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происшествия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Керчь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра
МЧС: работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра