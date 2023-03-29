https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html
В Одессе демонтировали памятник Ленину
В Одессе демонтировали памятник Ленину - РИА Новости, 29.03.2023
В Одессе демонтировали памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:09
2023-03-29T20:09
2023-03-29T20:09
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владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". "Юного Ленина больше нет. Памятник российскому революционеру на (улице - ред.) Костанди демонтировали", - говорится в подписи к фотографии опустевшего постамента, опубликованной в телеграм-канале издания. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связывает страну с Россией.
https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html
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в мире, одесса, украина, россия, владимир ленин (владимир ульянов)
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Одессе демонтировали памятник Ленину
Думская: в Одессе демонтировали памятник Ленину