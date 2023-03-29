Рейтинг@Mail.ru
В Одессе демонтировали памятник Ленину - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html
В Одессе демонтировали памятник Ленину
В Одессе демонтировали памятник Ленину - РИА Новости, 29.03.2023
В Одессе демонтировали памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:09
2023-03-29T20:09
в мире
одесса
украина
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152312/20/1523122040_0:0:2586:1455_1920x0_80_0_0_d949268ec0a7af08354792df75b3d9df.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". "Юного Ленина больше нет. Памятник российскому революционеру на (улице - ред.) Костанди демонтировали", - говорится в подписи к фотографии опустевшего постамента, опубликованной в телеграм-канале издания. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связывает страну с Россией.
https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152312/20/1523122040_0:0:2586:1941_1920x0_80_0_0_bcddae88c48db8a55edaa30dea93a889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, владимир ленин (владимир ульянов)
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Одессе демонтировали памятник Ленину

Думская: в Одессе демонтировали памятник Ленину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ленин
Владимир Ленин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ленин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская".
"Юного Ленина больше нет. Памятник российскому революционеру на (улице - ред.) Костанди демонтировали", - говорится в подписи к фотографии опустевшего постамента, опубликованной в телеграм-канале издания.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связывает страну с Россией.
МиГ-19 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19
28 марта, 23:35
 
В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала