https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html

В Одессе демонтировали памятник Ленину

В Одессе демонтировали памятник Ленину - РИА Новости, 29.03.2023

В Одессе демонтировали памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:09

2023-03-29T20:09

2023-03-29T20:09

в мире

одесса

украина

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину демонтировали в Одессе, сообщило местное издание "Думская". "Юного Ленина больше нет. Памятник российскому революционеру на (улице - ред.) Костанди демонтировали", - говорится в подписи к фотографии опустевшего постамента, опубликованной в телеграм-канале издания. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связывает страну с Россией.

https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html

одесса

украина

россия

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в мире, одесса, украина, россия, владимир ленин (владимир ульянов)