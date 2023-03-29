https://ria.ru/20230329/paleodieta-1861468918.html
"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням?
"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням? - РИА Новости, 29.03.2023
"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням?
Кому первому пришло в голову попробовать на себе диету людей из каменного века, как вообще "вычислили" принципы этого режима питания и надо ли выяснять генетику предков перед использованием палеодиеты. С какими идеями этой диеты не совсем согласны врачи доказательной медицины, а что будет действительно полезно применять в обычной жизни.
2023-03-29T12:00
2023-03-29T12:00
2023-03-29T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням?
Кому первому пришло в голову попробовать на себе диету людей из каменного века, как вообще «вычислили» принципы этого режима питания и надо ли выяснять генетику предков перед использованием палеодиеты. С какими идеями этой диеты не совсем согласны врачи доказательной медицины, а что будет действительно полезно применять в обычной жизни.
audio/mpeg
"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням?
Кому первому пришло в голову попробовать на себе диету людей из каменного века, как вообще «вычислили» принципы этого режима питания и надо ли выяснять генетику предков перед использованием палеодиеты. С какими идеями этой диеты не совсем согласны врачи доказательной медицины, а что будет действительно полезно применять в обычной жизни.
audio/mpeg
Что врачи думают о полном исключении овсянки из рациона и почему надо быть аккуратнее с дичью - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:58 секрет здоровья древних людей2:30 "ну не получалось у них доить мамонта"4:20 принципы палео-диеты5:30 что глютен сделал людям8:02 так что же можно есть9:00 аккуратнее с "домашней едой"12:30 что показали исследования13:06 минусы палеоСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
"Правда тела". Палеодиета – пижонство или возвращение к корням?
Кому первому пришло в голову попробовать на себе диету людей из каменного века, как вообще "вычислили" принципы этого режима питания и надо ли выяснять генетику предков перед использованием палеодиеты. С какими идеями этой диеты не совсем согласны врачи доказательной медицины, а что будет действительно полезно применять в обычной жизни.