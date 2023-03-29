https://ria.ru/20230329/ozon-1861453002.html
Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли, рассказали российские ученые
Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли, рассказали российские ученые - РИА Новости, 29.03.2023
Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли, рассказали российские ученые
Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:26
2023-03-29T10:26
2023-03-29T11:21
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя Земли, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России. Ученые по всему миру уделяют большое внимание исследованиям состояния озонового слоя Земли и изменений климатических условий на планете. Это требует учета влияния природных и антропогенных факторов, действующих в атмосфере — от поверхности планеты до околоземного космического пространства. Разрушение озонового слоя Земли зачастую связано с "высыпаниями" обладающих высокой энергией протонов, электронов и альфа-частиц, которые проникают в атмосферу Земли из магнитосферы — плазменной оболочки планеты, физические свойства которой определяются магнитным полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных частиц. В результате образуются свободные радикалы, которые и уничтожают озон. "Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений (изменений магнитного поля Земли, как правило, проявляющихся при магнитосферных бурях) в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности", — рассказала руководитель секции "Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу" лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова. Подробные данные о количестве частиц в атмосфере были получены благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения, связанного с "высыпающимися" в атмосферу так называемыми энергичными электронами. Наблюдения проводились над Апатитами в Мурманской области. Для оценок разрушения озонового слоя использовалась специальная математическая модель, которая учитывает разные процессы, происходящие в атмосфере. Кроме того, для более полного и подробного исследования ученые СПбГУ создали модель, которая позволяет рассчитывать температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, участвующих более чем в 300 различных реакциях — например, включающих азотные и водородные каталитические циклы разрушения озона. Полученные учеными СПбГУ результаты могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли, а также для анализа распространения радиоволн.
https://ria.ru/20220219/burya-1773704008.html
https://ria.ru/20220209/sputniki-1771807856.html
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земля, россия, апатиты, санкт-петербургский государственный университет, космос - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Земля, Россия, Апатиты, Санкт-Петербургский государственный университет, Космос - РИА Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли, рассказали российские ученые
Российские ученые выяснили, что магнитные бури уничтожают до четверти озонового слоя Земли
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя Земли, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.
Ученые по всему миру уделяют большое внимание исследованиям состояния озонового слоя Земли и изменений климатических условий на планете. Это требует учета влияния природных и антропогенных факторов, действующих в атмосфере — от поверхности планеты до околоземного космического пространства.
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Разрушение озонового слоя Земли зачастую связано с "высыпаниями" обладающих высокой энергией протонов, электронов и альфа-частиц, которые проникают в атмосферу Земли из магнитосферы — плазменной оболочки планеты, физические свойства которой определяются магнитным полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных частиц. В результате образуются свободные радикалы, которые и уничтожают озон.
"Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений (изменений магнитного поля Земли, как правило, проявляющихся при магнитосферных бурях) в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности", — рассказала руководитель секции "Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу" лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.
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Подробные данные о количестве частиц в атмосфере были получены благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения, связанного с "высыпающимися" в атмосферу так называемыми энергичными электронами. Наблюдения проводились над Апатитами
в Мурманской области
. Для оценок разрушения озонового слоя использовалась специальная математическая модель, которая учитывает разные процессы, происходящие в атмосфере.
Кроме того, для более полного и подробного исследования ученые СПбГУ создали модель, которая позволяет рассчитывать температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, участвующих более чем в 300 различных реакциях — например, включающих азотные и водородные каталитические циклы разрушения озона.
Полученные учеными СПбГУ результаты могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли, а также для анализа распространения радиоволн.