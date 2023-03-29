https://ria.ru/20230329/oskorblenie-1861606770.html

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона, пишут СМИ

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона, пишут СМИ

Прибывшая полиция арестовала француженку в ее доме за то, что она написала в социальной сети, что Макрон - "мусор", ей грозит год тюрьмы, сообщила местная... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:03

2023-03-29T16:03

2023-03-29T16:03

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ПАРИЖ, 29 мар – РИА Новости. Прибывшая полиция арестовала француженку в ее доме за то, что она написала в социальной сети, что Макрон - "мусор", ей грозит год тюрьмы, сообщила местная газета Voix du Nord. "Женщина арестована в своем доме за оскорбление Эммануэля Макрона в социальных сетях. Она обвиняется в оскорблении президента республики после публикации сообщения в социальных сетях. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня", - сказано в материале. Журналисты уточняют, что трое полицейских посетили 24 марта дом женщины, чтобы взять ее под стражу в полицейский участок за "неуважение к лицу, ответственному за государственную власть", после жалобы заместителя префекта её региона Гийома Тирара. Газета уверяет, что такая процедура встречается очень редко. "На её странице в социальной сети Facebook* сообщение привлекло внимание полицейских. Оно было опубликовано во вторник, 21 марта, и в нем говорится следующее: "Мусор будет говорить завтра в 13 часов…". На следующий день Эммануэль Макрон должен был дать телеинтервью в середине дня на телеканалах France 2 и TF1", - объясняет Voix du Nord. Газета добавляет, что она предстанет перед судом 20 июня. Согласно статье 433-5 Уголовного кодекса Франции, ей грозит один год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860505886.html

https://ria.ru/20230215/evrodeputaty-1852256914.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон