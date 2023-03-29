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В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:23 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/opros-1861553101.html
В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД
В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД
На портале "Добродел" начался опрос жителей Подмосковья об их отношении к мусоропроводам в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:23
2023-03-29T14:23
новости подмосковья
госжилинспекция
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На портале "Добродел" начался опрос жителей Подмосковья об их отношении к мусоропроводам в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что региональные власти предоставят жителям многоквартирных домов право заваривать мусоропроводы, если соответствующее решение будет приниматься на собрании собственников."На портале "Добродел" стартовал опрос по поводу отношения жителей к мусоропроводу в МКД. Главная задача голосования - определить, хотят ли люди пользоваться этим техническим устройством", - приводятся в сообщении слова руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой.В рамках опроса собственникам жилья предстоит ответить на вопросы об актуальности, пожароопасности мусоропроводов, затратах на их содержание, а также об их роли для людей с ограниченными возможностями. Всего в анкете будет представлено 11 вопросов.
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госжилинспекция, андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Госжилинспекция, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Жилье

В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМусоропровод
Мусоропровод - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На портале "Добродел" начался опрос жителей Подмосковья об их отношении к мусоропроводам в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что региональные власти предоставят жителям многоквартирных домов право заваривать мусоропроводы, если соответствующее решение будет приниматься на собрании собственников.
"На портале "Добродел" стартовал опрос по поводу отношения жителей к мусоропроводу в МКД. Главная задача голосования - определить, хотят ли люди пользоваться этим техническим устройством", - приводятся в сообщении слова руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой.
В рамках опроса собственникам жилья предстоит ответить на вопросы об актуальности, пожароопасности мусоропроводов, затратах на их содержание, а также об их роли для людей с ограниченными возможностями. Всего в анкете будет представлено 11 вопросов.
Добродел - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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