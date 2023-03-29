https://ria.ru/20230329/opros-1861553101.html

В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД

В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье запустили опрос об отношении жителей к мусоропроводам в МКД

На портале "Добродел" начался опрос жителей Подмосковья об их отношении к мусоропроводам в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:23

2023-03-29T14:23

2023-03-29T14:23

новости подмосковья

госжилинспекция

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. На портале "Добродел" начался опрос жителей Подмосковья об их отношении к мусоропроводам в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что региональные власти предоставят жителям многоквартирных домов право заваривать мусоропроводы, если соответствующее решение будет приниматься на собрании собственников."На портале "Добродел" стартовал опрос по поводу отношения жителей к мусоропроводу в МКД. Главная задача голосования - определить, хотят ли люди пользоваться этим техническим устройством", - приводятся в сообщении слова руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой.В рамках опроса собственникам жилья предстоит ответить на вопросы об актуальности, пожароопасности мусоропроводов, затратах на их содержание, а также об их роли для людей с ограниченными возможностями. Всего в анкете будет представлено 11 вопросов.

https://ria.ru/20211122/polzovateli-1760151700.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

госжилинспекция, андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье