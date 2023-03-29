https://ria.ru/20230329/obvineniya-1861552977.html
В Иране обвинения от США в нападении на базу в Сирии назвали беспочвенными
В Иране обвинения от США в нападении на базу в Сирии назвали беспочвенными - РИА Новости, 29.03.2023
В Иране обвинения от США в нападении на базу в Сирии назвали беспочвенными
Глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что обвинения США в адрес Тегерана по нападению на базу в Сирии беспочвенны. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:23
2023-03-29T14:23
2023-03-29T15:01
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что обвинения США в адрес Тегерана по нападению на базу в Сирии беспочвенны."Да, произошли события в последние дни на востоке Евфрата, к сожалению, американская сторона беспочвенно предъявила обвинения относительно нападения группировок, близких к Ирану, а также еще одно утверждение, что они подвергли атаке с помощью иранских дронов, это беспочвенные обвинения", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.Он добавил, что "американцы, к сожалению, беспочвенно, безосновательно утверждают всегда и обвиняют других вместо того, чтобы предъявить какие-то документы, доказательства своего обвинения, они осуществляют скоропалительные суждения, предпринимают скоропалительные действия". "Мы тоже не хотим напряженности, лишней конфронтации, Исламская Республика Иран всегда играла положительную, конструктивную роль в прочном мире и безопасности в регионе", - отметил глава МИД Ирана.На прошлой неделе газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
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в мире, иран, сша, сирия, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Сирия, Министерство обороны США
В Иране обвинения от США в нападении на базу в Сирии назвали беспочвенными
Глава МИД Ирана назвал обвинения от США в нападении на базу в Сирии беспочвенными
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что обвинения США в адрес Тегерана по нападению на базу в Сирии беспочвенны.
"Да, произошли события в последние дни на востоке Евфрата, к сожалению, американская сторона беспочвенно предъявила обвинения относительно нападения группировок, близких к Ирану, а также еще одно утверждение, что они подвергли атаке с помощью иранских дронов, это беспочвенные обвинения", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве
.
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Он добавил, что "американцы, к сожалению, беспочвенно, безосновательно утверждают всегда и обвиняют других вместо того, чтобы предъявить какие-то документы, доказательства своего обвинения, они осуществляют скоропалительные суждения, предпринимают скоропалительные действия". "Мы тоже не хотим напряженности, лишней конфронтации, Исламская Республика Иран всегда играла положительную, конструктивную роль в прочном мире и безопасности в регионе", - отметил глава МИД Ирана.
На прошлой неделе газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО.
Ранее Пентагон
сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор
, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск
неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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