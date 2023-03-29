Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять натовских снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 8.45 украинские военные выпустили восемь снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.