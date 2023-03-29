Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 29.03.2023 (обновлено: 09:13 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/obstrely-1861437777.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:10
2023-03-29T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 8.45 украинские военные выпустили восемь снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять натовских снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 8.45 украинские военные выпустили восемь снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала