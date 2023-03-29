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Аналитики рассказали, как россияне читают новости - РИА Новости, 29.03.2023
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09:28 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/novosti-1861442990.html
Аналитики рассказали, как россияне читают новости
Аналитики рассказали, как россияне читают новости - РИА Новости, 29.03.2023
Аналитики рассказали, как россияне читают новости
Более 40% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:28
2023-03-29T09:28
общество
россия
рамблер
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 40% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, говорится в исследовании Rambler&amp;Co, представленном РИА Новости. "42% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом, по статистическим данным Rambler&amp;Co, один сеанс в среднем длится более 15 минут. 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, 20% – от 15 минут до получаса. Небольшая часть респондентов (8%) тратят на новостной контент менее 15 минут в день", - отмечается в сообщении. По количеству заходов на онлайн-медиа большинство пользователей стремятся найти золотую середину, так, треть читателей 33% посещают новостные ресурсы от 3 до 4 раз в день. "16% участников опроса – от 5 до 10 раз в день, 15% – больше 10 раз в день. 14% респондентов вовсе затруднились ответить на этот вопрос, поскольку у них новости открыты постоянно. Лишь малая часть придерживается графика: 13% заходят на онлайн-СМИ только утром и вечером, 9% – строго один раз в день", - поясняется в сообщении. По информации холдинга, главным акцентом любой новости две трети пользователей 66% назвали заголовок, ещё 14% отметили, что при выборе материалов для чтения им важен бренд издания, а 9% привлекают специальные пометки на контенте, вроде "эксклюзив" или "срочно", 5% – имя автора. Также респонденты назвали основные факторы, которые побуждают их делиться новостью с близкими или друзьями. "Более трети (36%) готовы переслать контент, если адресат интересуется данной темой, а 28% делают это в том случае, если заметка интересна им самим. Для 16% шеринг – это приглашение к обсуждению и для такого же числа читателей (16%) – способ доказать свою правоту в споре. В то же время всего лишь 4% поделятся информацией просто из желания сообщить о чем-то раньше всех", - завершается в сообщении. Опрос проходил на медиаресурсах холдинга Rambler&amp;Co с 17 по 27 марта 2023 года, охват составил 372 756 интернет-пользователей, среди которых 65% мужчин и 35% женщин.
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Влада Копылова
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60
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общество, россия, рамблер
Общество, Россия, Рамблер
Аналитики рассказали, как россияне читают новости

Rambler&Co: свыше 40 процентов россиян проводят больше часа в день за чтением новостей

© Pixabay / FoundryМолодой человек со смартфоном
Молодой человек со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Pixabay / Foundry
Молодой человек со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 40% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, говорится в исследовании Rambler&Co, представленном РИА Новости.
"42% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом, по статистическим данным Rambler&Co, один сеанс в среднем длится более 15 минут. 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, 20% – от 15 минут до получаса. Небольшая часть респондентов (8%) тратят на новостной контент менее 15 минут в день", - отмечается в сообщении.
По количеству заходов на онлайн-медиа большинство пользователей стремятся найти золотую середину, так, треть читателей 33% посещают новостные ресурсы от 3 до 4 раз в день.
"16% участников опроса – от 5 до 10 раз в день, 15% – больше 10 раз в день. 14% респондентов вовсе затруднились ответить на этот вопрос, поскольку у них новости открыты постоянно. Лишь малая часть придерживается графика: 13% заходят на онлайн-СМИ только утром и вечером, 9% – строго один раз в день", - поясняется в сообщении.
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По информации холдинга, главным акцентом любой новости две трети пользователей 66% назвали заголовок, ещё 14% отметили, что при выборе материалов для чтения им важен бренд издания, а 9% привлекают специальные пометки на контенте, вроде "эксклюзив" или "срочно", 5% – имя автора.
Также респонденты назвали основные факторы, которые побуждают их делиться новостью с близкими или друзьями.
"Более трети (36%) готовы переслать контент, если адресат интересуется данной темой, а 28% делают это в том случае, если заметка интересна им самим. Для 16% шеринг – это приглашение к обсуждению и для такого же числа читателей (16%) – способ доказать свою правоту в споре. В то же время всего лишь 4% поделятся информацией просто из желания сообщить о чем-то раньше всех", - завершается в сообщении.
Опрос проходил на медиаресурсах холдинга Rambler&Co с 17 по 27 марта 2023 года, охват составил 372 756 интернет-пользователей, среди которых 65% мужчин и 35% женщин.
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