https://ria.ru/20230329/novosti-1861442990.html

Аналитики рассказали, как россияне читают новости

Аналитики рассказали, как россияне читают новости - РИА Новости, 29.03.2023

Аналитики рассказали, как россияне читают новости

Более 40% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

общество

россия

рамблер

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 40% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, говорится в исследовании Rambler&Co, представленном РИА Новости. "42% опрошенных россиян проводят более часа в день за чтением новостей, при этом, по статистическим данным Rambler&Co, один сеанс в среднем длится более 15 минут. 30% достаточно от 30 минут до часа в сутки, чтобы быть в курсе событий, 20% – от 15 минут до получаса. Небольшая часть респондентов (8%) тратят на новостной контент менее 15 минут в день", - отмечается в сообщении. По количеству заходов на онлайн-медиа большинство пользователей стремятся найти золотую середину, так, треть читателей 33% посещают новостные ресурсы от 3 до 4 раз в день. "16% участников опроса – от 5 до 10 раз в день, 15% – больше 10 раз в день. 14% респондентов вовсе затруднились ответить на этот вопрос, поскольку у них новости открыты постоянно. Лишь малая часть придерживается графика: 13% заходят на онлайн-СМИ только утром и вечером, 9% – строго один раз в день", - поясняется в сообщении. По информации холдинга, главным акцентом любой новости две трети пользователей 66% назвали заголовок, ещё 14% отметили, что при выборе материалов для чтения им важен бренд издания, а 9% привлекают специальные пометки на контенте, вроде "эксклюзив" или "срочно", 5% – имя автора. Также респонденты назвали основные факторы, которые побуждают их делиться новостью с близкими или друзьями. "Более трети (36%) готовы переслать контент, если адресат интересуется данной темой, а 28% делают это в том случае, если заметка интересна им самим. Для 16% шеринг – это приглашение к обсуждению и для такого же числа читателей (16%) – способ доказать свою правоту в споре. В то же время всего лишь 4% поделятся информацией просто из желания сообщить о чем-то раньше всех", - завершается в сообщении. Опрос проходил на медиаресурсах холдинга Rambler&Co с 17 по 27 марта 2023 года, охват составил 372 756 интернет-пользователей, среди которых 65% мужчин и 35% женщин.

https://ria.ru/20230221/issledovanie-1853313702.html

https://ria.ru/20230104/bibliya-1843009522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, рамблер