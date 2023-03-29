https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861621874.html

СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы

СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы - РИА Новости, 29.03.2023

СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху фоне выступлений против принятия судебной реформы теряет поддержку своих сторонников в США - по их мнению, Израиль становится РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:32

2023-03-29T16:32

2023-03-29T16:32

в мире

сша

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

северная америка

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху фоне выступлений против принятия судебной реформы теряет поддержку своих сторонников в США - по их мнению, Израиль становится менее демократической страной, сообщает газета Financial Times. По данным газеты, критика Нетаньяху заключается не только в проведении судебной реформы, но и формировании правительства на основе "правых" и "ультраортодоксальных" взглядов, в том время как американские евреи идентифицируют себя как либералы и голосуют за демократию. "Мы любим Израиль, но не собираемся смотреть, как демократические основы ослабевают, если не подрываются", - сказал газете президент Cоюза реформистского иудаизма, раввин Рабби Рик. С критикой в адрес Нетаньяху выступили такие еврейские организации, как Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет и еврейские федерации Северной Америки, а также некоторые эксперты. В частности, директор ближневосточной программы центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман считает, что "большинство американской еврейской общины испытывает глубокие сомнения по поводу политики Нетаньяху". "Американская еврейская община (в политическом отношении - ред.) склонна сдвигаться влево, израильское еврейское государство движется вправо", - добавил Альтерман. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.

https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, северная америка