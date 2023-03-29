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СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы - РИА Новости, 29.03.2023
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16:32 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861621874.html
СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы
СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы - РИА Новости, 29.03.2023
СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху фоне выступлений против принятия судебной реформы теряет поддержку своих сторонников в США - по их мнению, Израиль становится РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:32
2023-03-29T16:32
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
северная америка
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху фоне выступлений против принятия судебной реформы теряет поддержку своих сторонников в США - по их мнению, Израиль становится менее демократической страной, сообщает газета Financial Times. По данным газеты, критика Нетаньяху заключается не только в проведении судебной реформы, но и формировании правительства на основе "правых" и "ультраортодоксальных" взглядов, в том время как американские евреи идентифицируют себя как либералы и голосуют за демократию. "Мы любим Израиль, но не собираемся смотреть, как демократические основы ослабевают, если не подрываются", - сказал газете президент Cоюза реформистского иудаизма, раввин Рабби Рик. С критикой в адрес Нетаньяху выступили такие еврейские организации, как Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет и еврейские федерации Северной Америки, а также некоторые эксперты. В частности, директор ближневосточной программы центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман считает, что "большинство американской еврейской общины испытывает глубокие сомнения по поводу политики Нетаньяху". "Американская еврейская община (в политическом отношении - ред.) склонна сдвигаться влево, израильское еврейское государство движется вправо", - добавил Альтерман. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
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израиль
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, северная америка
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, Северная Америка
СМИ: Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы

FT: премьер Израиля Нетаньяху теряет поддержку сторонников в США из-за судебной реформы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху фоне выступлений против принятия судебной реформы теряет поддержку своих сторонников в США - по их мнению, Израиль становится менее демократической страной, сообщает газета Financial Times.
«
"Попытка Беньямина Нетаньяху перестроить судебную систему Израиля вызвала негативную реакцию среди самых преданных сторонников в США, подорвав поддержку, которая десятилетиями лежала в центре его стратегии безопасности", - говорится в сообщении.
По данным газеты, критика Нетаньяху заключается не только в проведении судебной реформы, но и формировании правительства на основе "правых" и "ультраортодоксальных" взглядов, в том время как американские евреи идентифицируют себя как либералы и голосуют за демократию. "Мы любим Израиль, но не собираемся смотреть, как демократические основы ослабевают, если не подрываются", - сказал газете президент Cоюза реформистского иудаизма, раввин Рабби Рик.
С критикой в адрес Нетаньяху выступили такие еврейские организации, как Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет и еврейские федерации Северной Америки, а также некоторые эксперты. В частности, директор ближневосточной программы центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман считает, что "большинство американской еврейской общины испытывает глубокие сомнения по поводу политики Нетаньяху". "Американская еврейская община (в политическом отношении - ред.) склонна сдвигаться влево, израильское еврейское государство движется вправо", - добавил Альтерман.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле
Вчера, 12:05
 
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