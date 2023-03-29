https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html

Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле

Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2023

Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле

Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:05

2023-03-29T12:05

2023-03-29T12:05

в мире

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

сша

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова президента США Джо Байдена, который высказался против продолжения спорной судебной реформы в еврейском государстве. Во вторник Байден дважды при общении с журналистами призвал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем". "Возглавляемое мной правительство привержено укреплению демократии благодаря восстановлению должного баланса между тремя властями, мы стремимся достичь этого при широком согласии. Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей", - написал Нетаньяху в своем Telegram-канале. Нетаньяху также отметил, что союз между США и Израилем крепок вне зависимости от периодически возникающих разногласий. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, протесты против судебной реформы в израиле