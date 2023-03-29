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Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2023
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12:05 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html
Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле
Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2023
Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле
Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:05
2023-03-29T12:05
в мире
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
сша
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова президента США Джо Байдена, который высказался против продолжения спорной судебной реформы в еврейском государстве. Во вторник Байден дважды при общении с журналистами призвал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем". "Возглавляемое мной правительство привержено укреплению демократии благодаря восстановлению должного баланса между тремя властями, мы стремимся достичь этого при широком согласии. Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей", - написал Нетаньяху в своем Telegram-канале. Нетаньяху также отметил, что союз между США и Израилем крепок вне зависимости от периодически возникающих разногласий. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
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в мире, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, США, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле

Нетаньяху отверг слова Байдена, который высказался против судебной реформы в Израиле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова президента США Джо Байдена, который высказался против продолжения спорной судебной реформы в еврейском государстве.
Во вторник Байден дважды при общении с журналистами призвал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем".
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле
28 марта, 08:00
"Возглавляемое мной правительство привержено укреплению демократии благодаря восстановлению должного баланса между тремя властями, мы стремимся достичь этого при широком согласии. Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей", - написал Нетаньяху в своем Telegram-канале.
Нетаньяху также отметил, что союз между США и Израилем крепок вне зависимости от периодически возникающих разногласий.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
27 марта, 13:41
 
В миреИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуСШАПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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