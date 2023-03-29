Нетаньяху отверг слова Байдена о судебной реформе в Израиле
Нетаньяху отверг слова Байдена, который высказался против судебной реформы в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности, вопросы законодательства решаются на основании воли народа, а не советов извне, заявил премьер Биньямин Нетаньяху, комментируя слова президента США Джо Байдена, который высказался против продолжения спорной судебной реформы в еврейском государстве.
Во вторник Байден дважды при общении с журналистами призвал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем".
"Возглавляемое мной правительство привержено укреплению демократии благодаря восстановлению должного баланса между тремя властями, мы стремимся достичь этого при широком согласии. Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей", - написал Нетаньяху в своем Telegram-канале.
Нетаньяху также отметил, что союз между США и Израилем крепок вне зависимости от периодически возникающих разногласий.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже три месяца. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. В понедельник Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.