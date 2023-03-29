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На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 29.03.2023

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:49

2023-03-29T14:49

2023-03-29T14:52

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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