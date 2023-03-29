Рейтинг@Mail.ru
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 29.03.2023 (обновлено: 14:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/napravlenie-1861566625.html
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 29.03.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:49
2023-03-29T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_e609582e27d0e021449caef5d8ebec40.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_68f5c2cffdc32b9c6a9732c797847b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала