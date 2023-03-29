https://ria.ru/20230329/napravlenie-1861566625.html
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 29.03.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:49
2023-03-29T14:49
2023-03-29T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_e609582e27d0e021449caef5d8ebec40.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_68f5c2cffdc32b9c6a9732c797847b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине