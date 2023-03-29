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Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов - РИА Новости, 29.03.2023
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16:38 29.03.2023 (обновлено: 17:36 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/musor-1861626342.html
Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов
Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов - РИА Новости, 29.03.2023
Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов
Белоруссия выразила заинтересованность в применении российских технологий переработки отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:38
2023-03-29T17:36
экономика
белоруссия
россия
денис буцаев
российский экологический оператор
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Белоруссия выразила заинтересованность в применении российских технологий переработки отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "Белорусские коллеги выразили заинтересованность в применении современных российских технологических решений на территории республики. Уже ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. По его словам, с коллегами из Белоруссии также обсуждается вопрос создания общего регулирования расширенной ответственности производителя (РОП) в рамках Союзного Государства. РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20230327/parizh-1860896664.html
https://ria.ru/20230309/musor-1856749379.html
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экономика, белоруссия, россия, денис буцаев, российский экологический оператор
Экономика, Белоруссия, Россия, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов

Гендир РЭО Буцаев: Белоруссия начнет применять российские технологии в переработке отходов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Белоруссия выразила заинтересованность в применении российских технологий переработки отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
"Белорусские коллеги выразили заинтересованность в применении современных российских технологических решений на территории республики. Уже ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
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По его словам, с коллегами из Белоруссии также обсуждается вопрос создания общего регулирования расширенной ответственности производителя (РОП) в рамках Союзного Государства.
РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаБелоруссияРоссияДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
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