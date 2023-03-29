https://ria.ru/20230329/mosprom-1861452258.html
Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности
Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности - РИА Новости, 29.03.2023
Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности
Масштабный онлайн-квиз на тему промышленности, в котором смогут принять участие жители всех регионов страны, состоится 15 апреля в рамках проекта... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:20
2023-03-29T10:20
2023-03-29T10:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Масштабный онлайн-квиз на тему промышленности, в котором смогут принять участие жители всех регионов страны, состоится 15 апреля в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Регистрация на участие в квизе уже началась.Овчинский напомнил, что онлайн-викторины, посвященные истории и работе столичных промышленных предприятий, уже в течение пяти лет проводятся в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время поучаствовать в них смогли свыше 15 тысяч человек.Всего игра будет состоять из шести раундов: "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хард-кор" и "Последний шанс". Победители получат призы: подарочные сертификаты в различные магазины и онлайн-сервисы.Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, которое при поддержке Минпромторга России с 2021 года развивает промышленный туризм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Масштабный онлайн-квиз на тему промышленности, в котором смогут принять участие жители всех регионов страны, состоится 15 апреля в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Регистрация на участие в квизе уже началась.
Овчинский напомнил, что онлайн-викторины, посвященные истории и работе столичных промышленных предприятий, уже в течение пяти лет проводятся в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время поучаствовать в них смогли свыше 15 тысяч человек.
«
"В этом году мы решили провести самый масштабный онлайн-квиз о промышленности страны, в котором специальный раунд будет посвящен промышленному сектору столицы. Единовременно мы планируем собрать свыше двух тысяч участников и установить всероссийский рекорд самой многочисленной онлайн-игры на индустриальную тему", - сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Всего игра будет состоять из шести раундов: "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хард-кор" и "Последний шанс". Победители получат призы: подарочные сертификаты в различные магазины и онлайн-сервисы.
Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, которое при поддержке Минпромторга России с 2021 года развивает промышленный туризм.