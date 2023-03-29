https://ria.ru/20230329/mosprom-1861452258.html

Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности

Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности - РИА Новости, 29.03.2023

Овчинский: Открой#Моспром готовит рекордный онлайн-квиз о промышленности

Масштабный онлайн-квиз на тему промышленности, в котором смогут принять участие жители всех регионов страны, состоится 15 апреля в рамках проекта... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:20

2023-03-29T10:20

2023-03-29T10:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Масштабный онлайн-квиз на тему промышленности, в котором смогут принять участие жители всех регионов страны, состоится 15 апреля в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Регистрация на участие в квизе уже началась.Овчинский напомнил, что онлайн-викторины, посвященные истории и работе столичных промышленных предприятий, уже в течение пяти лет проводятся в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время поучаствовать в них смогли свыше 15 тысяч человек.Всего игра будет состоять из шести раундов: "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хард-кор" и "Последний шанс". Победители получат призы: подарочные сертификаты в различные магазины и онлайн-сервисы.Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, которое при поддержке Минпромторга России с 2021 года развивает промышленный туризм.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва