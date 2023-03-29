https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861491168.html
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:13
2023-03-29T12:13
2023-03-29T12:15
татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами уполномоченных работают каналы взаимодействия. "Мы находимся в постоянном диалоге. Еще в прошлом году на встрече мы определили как бы "офицеров связи", наших сотрудников и каналы взаимодействия, электронную почту, по которой мы направляем официальные письма друг другу, получаем ответы, если они формируются. И наши сотрудники аппарата взаимодействуют", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости. Также она отметила недопустимость политизации процесса. "Очень важно, чтобы здесь украинская сторона не политизировала вопросы, иначе диалог просто дальше не получится, и от этого пострадают только люди", - подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20230329/obmen-1861433044.html
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татьяна москалькова, украина
Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом
Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами уполномоченных работают каналы взаимодействия.
"Мы находимся в постоянном диалоге. Еще в прошлом году на встрече мы определили как бы "офицеров связи", наших сотрудников и каналы взаимодействия, электронную почту, по которой мы направляем официальные письма друг другу, получаем ответы, если они формируются. И наши сотрудники аппарата взаимодействуют", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Также она отметила недопустимость политизации процесса.
"Очень важно, чтобы здесь украинская сторона не политизировала вопросы, иначе диалог просто дальше не получится, и от этого пострадают только люди", - подчеркнула Москалькова.
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