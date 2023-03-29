Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 29.03.2023 (обновлено: 12:15 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861491168.html
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:13
2023-03-29T12:15
татьяна москалькова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a3f826ad0a5130cb840667366d93d98.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами уполномоченных работают каналы взаимодействия. "Мы находимся в постоянном диалоге. Еще в прошлом году на встрече мы определили как бы "офицеров связи", наших сотрудников и каналы взаимодействия, электронную почту, по которой мы направляем официальные письма друг другу, получаем ответы, если они формируются. И наши сотрудники аппарата взаимодействуют", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости. Также она отметила недопустимость политизации процесса. "Очень важно, чтобы здесь украинская сторона не политизировала вопросы, иначе диалог просто дальше не получится, и от этого пострадают только люди", - подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20230329/obmen-1861433044.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63e80bef41aeff9109e88af7d4a73ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, украина
Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом

Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится в постоянном диалоге с украинским омбудсменом, а между аппаратами уполномоченных работают каналы взаимодействия.
"Мы находимся в постоянном диалоге. Еще в прошлом году на встрече мы определили как бы "офицеров связи", наших сотрудников и каналы взаимодействия, электронную почту, по которой мы направляем официальные письма друг другу, получаем ответы, если они формируются. И наши сотрудники аппарата взаимодействуют", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Также она отметила недопустимость политизации процесса.
"Очень важно, чтобы здесь украинская сторона не политизировала вопросы, иначе диалог просто дальше не получится, и от этого пострадают только люди", - подчеркнула Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом
Вчера, 08:43
 
Татьяна МоскальковаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала