https://ria.ru/20230329/moshennichestvo-1861713380.html

Перу выдала России обвиняемого в крупном хищении из банка

Перу выдала России обвиняемого в крупном хищении из банка - РИА Новости, 29.03.2023

Перу выдала России обвиняемого в крупном хищении из банка

Перу выдала России экс-менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова, обвиняемого в покушении на мошенничество и краже крупной суммы из... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:37

2023-03-29T22:37

2023-03-29T22:37

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перу выдала России экс-менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова, обвиняемого в покушении на мошенничество и краже крупной суммы из банковского хранилища, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "По версии следствия, фигурант совершил преступления в 2016 году, когда был менеджером офиса одного из российских банков. Он вступил в сговор с целью тайного хищения мошенническим способом денежных средств, принадлежащих кредитной организации и страховой компании. Однако довести до конца свой умысел подельники не смогли по независящим от них обстоятельствам. Также Леониду Лаврову инкриминируется кража крупной суммы из банковского хранилища", - сказала Волк. В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что Леонид Лавров работал в "РГС-Банке". Ирина Волк добавила, что обвиняемый скрылся от российских правоохранителей за границей, в 2017 году его объявили в международный розыск, а в октябре 2021 года задержали в Перу. "Сегодня в аэропорту города Лимы обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - отметила представитель МВД. Генеральная прокуратура РФ уточнила – мужчина являлся сотрудником ПАО "Росгосстрах Банк". "Похитил более 9 миллионов рублей из хранилища операционного офиса "Ярославский", а также пытался с сообщниками похитить более 211 миллионов рублей, принадлежащих страховой компании ООО "СК "РГС-Жизнь", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Сообщается также, что в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Леонид Лавров будет доставлен транзитом через Бразилию и Турцию в Москву. В прокуратуре Ярославской области уточнили РИА Новости, что задержанного будут судить в Ярославле.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860540716.html

https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html

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в мире, перу, россия, ярославль, ирина волк