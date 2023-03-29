https://ria.ru/20230329/monakhi-1861701429.html

Монахи Киево-Печерской лавры продолжают службы Великого поста

Монахи Киево-Печерской лавры продолжают службы Великого поста - РИА Новости, 29.03.2023

Монахи Киево-Печерской лавры продолжают службы Великого поста

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре на фоне попыток чиновников изгнать их из обители продолжают многочасовые... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:50

2023-03-29T20:50

2023-03-29T20:50

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре на фоне попыток чиновников изгнать их из обители продолжают многочасовые великопостные службы, как видно на кадрах, присланных РИА Новости из монастыря очевидцами. На кадрах записей видно, что вечером в среду, 29 марта, монахи в черных великопостных одеждах в переполненном прихожанами лаврском храме совершают особое великопостное богослужение. В этот вечер, в канун четверга пятой великопостной недели, в православных храмах служится "утреня четвертка Великого канона" с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской. Эту службу также называют Марииным стоянием. Согласно информации на сайте Киево-Печерской лавры, ее 29 марта служат в остающихся за канонической УПЦ храмах иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", храме преподобного Агапита Печерского и храме Всех преподобных Печерских. Канон Андрея Критского, который называют покаянным, читается в храмах по частям всего дважды в год: в первые четыре дня Великого поста и еще раз полностью в среду на пятой неделе поста. В тексте канона Андрея Критского повторяется прошение к Богу: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя". Он содержит покаянные молитвы и проводит аналогии между кающимся грешником и библейскими героями, которые также грешили и каялись. Покаянный канон – долгое и мощное духовное произведение, и его исполнение прерывается прерывается чтением жития преподобной Марии Египетской. Память этой святой отмечается в воскресенье пятой недели Великого поста (это переходящая дата, которая зависит от времени начала самого поста), а также 14 апреля. История жизни святой Марии – блудницы и великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в пустыне в покаянии – должна убеждать молящихся в великом милосердии Божьем. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861682206.html

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украина, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц