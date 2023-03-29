Рейтинг@Mail.ru
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:10 29.03.2023 (обновлено: 15:24 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/monakhi-1861579832.html
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ
Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что силовое выселение РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:10
2023-03-29T15:24
религия
украина
россия
киев
мария захарова
алексей данилов
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона и продемонстрирует серьезные проблемы с правами человека на Украине. Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что представители украинских националистических организаций угрожают расправой монахам канонической УПЦ из лавры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что власти Украины могут применить силу при выдворении монахов. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что никакого физического насилия в отношении монахов не будет. "Никакое применение силы не является приемлемым и является противозаконным, возможны эти решения только по решению суда. Если такие действия произойдут, это будет свидетельствовать только о грубом нарушении законодательства со стороны госорганов и о том, что на Украине серьезная проблема с правами человека и фундаментальными правами на свободу совести и религиозных убеждений. Никаких оснований, чтобы отселять монахов, нет", - сказал Климент в комментарии, который опубликовал телеграм-канал УПЦ. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230329/tserkov-1861549435.html
https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, мария захарова, алексей данилов, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Алексей Данилов, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ

Климент: силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет нарушением закона

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона и продемонстрирует серьезные проблемы с правами человека на Украине.
Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что представители украинских националистических организаций угрожают расправой монахам канонической УПЦ из лавры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что власти Украины могут применить силу при выдворении монахов. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что никакого физического насилия в отношении монахов не будет.
Служба в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ
Вчера, 14:17
"Никакое применение силы не является приемлемым и является противозаконным, возможны эти решения только по решению суда. Если такие действия произойдут, это будет свидетельствовать только о грубом нарушении законодательства со стороны госорганов и о том, что на Украине серьезная проблема с правами человека и фундаментальными правами на свободу совести и религиозных убеждений. Никаких оснований, чтобы отселять монахов, нет", - сказал Климент в комментарии, который опубликовал телеграм-канал УПЦ.
Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
25 марта, 17:07
 
РелигияУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваАлексей ДаниловАлександр Ткаченко (протоиерей)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала