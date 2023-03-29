https://ria.ru/20230329/monakhi-1861579832.html

Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ

Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023

Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что силовое выселение РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:10

2023-03-29T15:10

2023-03-29T15:24

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александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что силовое выселение монахов из Киево-Печерской лавры будет грубым нарушением закона и продемонстрирует серьезные проблемы с правами человека на Украине. Ранее наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что представители украинских националистических организаций угрожают расправой монахам канонической УПЦ из лавры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что власти Украины могут применить силу при выдворении монахов. Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что никакого физического насилия в отношении монахов не будет. "Никакое применение силы не является приемлемым и является противозаконным, возможны эти решения только по решению суда. Если такие действия произойдут, это будет свидетельствовать только о грубом нарушении законодательства со стороны госорганов и о том, что на Украине серьезная проблема с правами человека и фундаментальными правами на свободу совести и религиозных убеждений. Никаких оснований, чтобы отселять монахов, нет", - сказал Климент в комментарии, который опубликовал телеграм-канал УПЦ. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/tserkov-1861549435.html

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украина, россия, киев, мария захарова, алексей данилов, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц