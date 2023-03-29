https://ria.ru/20230329/molitva-1861688902.html

Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру

Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023

Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру

Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.

2023-03-29T19:43

2023-03-29T19:43

2023-03-29T19:43

религия

видео

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861686127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0be5d4cf5b5d95931d042dec1ca9d6b5.jpg

Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства. 2023-03-29T19:43 true PT1M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, ситуация вокруг упц, видео