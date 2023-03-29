https://ria.ru/20230329/molitva-1861688902.html
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
2023-03-29T19:43
2023-03-29T19:43
2023-03-29T19:43
религия
видео
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861686127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0be5d4cf5b5d95931d042dec1ca9d6b5.jpg
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861686127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d65b49857f93512e6344623278559aae.jpg
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.
Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.
2023-03-29T19:43
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ситуация вокруг упц, видео
Религия, Видео, Ситуация вокруг УПЦ
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
2023-03-29T19:43
true
PT1M59S
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.