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Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
19:43 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/molitva-1861688902.html
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
2023-03-29T19:43
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Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.
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353
60
353
60
видео, ситуация вокруг упц, видео
Религия, Видео, Ситуация вокруг УПЦ
Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
2023-03-29T19:43
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Молитвы под открытым небом: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру

Читать ria.ru в
Тысячи верующих собрались на утреннее богослужение в Киево-Печерской лавре. Людей было так много, что не все желающие смогли поместиться в стенах храма, часть прихожан молилась и исповедовалась прямо под открытым небом.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится обитель, в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.
Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Монахи собираются оставаться в обители до завершения судебного разбирательства.
 
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