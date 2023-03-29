https://ria.ru/20230329/moldaviya-1861611535.html

Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД

Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД - РИА Новости, 29.03.2023

Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД

Глава МИД Молдавии Нику Попеску во время визита в Берлин заявил, что республике не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:07

2023-03-29T16:07

2023-03-29T16:08

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молдавия

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску во время визита в Берлин заявил, что республике не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс усиливает поддержку Молдавии. Он отметил, что эта страна находится на границе ЕС и НАТО, а также в зоне регионального конфликта, поэтому нуждается в помощи. Во время поездки в Берлин глава внешнеполитического ведомства встретился с рядом высокопоставленных лиц, в частности с министром иностранных дел Анналеной Бербок, председателем комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэлем Ротом и советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плотнером. На встрече с госсекретарем министерства обороны Симтье Меллер собеседники коснулись вопроса укрепления сотрудничества с Германией в области безопасности и обороны. В рамках визита молдавского дипломата обсуждалась также подготовка ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который проведут в Кишиневе 1 июня. "Саммит является важной дипломатической поддержкой Республики Молдова в трудный период, а также выражением нашей приверженности способствовать мирной, стабильной и процветающей Европе", - подчеркнул Попеску.

https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html

https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855490940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, евросоюз, нато