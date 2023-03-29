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Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД - РИА Новости, 29.03.2023
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16:07 29.03.2023 (обновлено: 16:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/moldaviya-1861611535.html
Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД
Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД - РИА Новости, 29.03.2023
Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД
Глава МИД Молдавии Нику Попеску во время визита в Берлин заявил, что республике не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:07
2023-03-29T16:08
в мире
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску во время визита в Берлин заявил, что республике не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс усиливает поддержку Молдавии. Он отметил, что эта страна находится на границе ЕС и НАТО, а также в зоне регионального конфликта, поэтому нуждается в помощи. Во время поездки в Берлин глава внешнеполитического ведомства встретился с рядом высокопоставленных лиц, в частности с министром иностранных дел Анналеной Бербок, председателем комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэлем Ротом и советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плотнером. На встрече с госсекретарем министерства обороны Симтье Меллер собеседники коснулись вопроса укрепления сотрудничества с Германией в области безопасности и обороны. В рамках визита молдавского дипломата обсуждалась также подготовка ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который проведут в Кишиневе 1 июня. "Саммит является важной дипломатической поддержкой Республики Молдова в трудный период, а также выражением нашей приверженности способствовать мирной, стабильной и процветающей Европе", - подчеркнул Попеску.
https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html
https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855490940.html
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в мире, молдавия, евросоюз, нато
В мире, Молдавия, Евросоюз, НАТО
Молдавии не угрожает военная опасность, заявил глава МИД

Глава МИД Попеску: Молдавии не грозит военная опасность, но есть риски гибридного порядка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску во время визита в Берлин заявил, что республике не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка.
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс усиливает поддержку Молдавии. Он отметил, что эта страна находится на границе ЕС и НАТО, а также в зоне регионального конфликта, поэтому нуждается в помощи.
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"Республике Молдова не угрожает военная опасность, но она сталкивается с рисками гибридного порядка. Однако властям удается поддерживать мир и стабильность, в том числе благодаря поддержке внешних партнеров", - приводит слова Попеску пресс-служба МИД.
Во время поездки в Берлин глава внешнеполитического ведомства встретился с рядом высокопоставленных лиц, в частности с министром иностранных дел Анналеной Бербок, председателем комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэлем Ротом и советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плотнером. На встрече с госсекретарем министерства обороны Симтье Меллер собеседники коснулись вопроса укрепления сотрудничества с Германией в области безопасности и обороны.
В рамках визита молдавского дипломата обсуждалась также подготовка ко второму саммиту Европейского политического сообщества, который проведут в Кишиневе 1 июня.
"Саммит является важной дипломатической поддержкой Республики Молдова в трудный период, а также выражением нашей приверженности способствовать мирной, стабильной и процветающей Европе", - подчеркнул Попеску.
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