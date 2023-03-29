Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику
Экс-премьер Кику: власти Молдавии при помощи режима ЧП расхищают выделенные ЕС средства
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
"Вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил нам, что в прошлом году Европейский союз предложил нашей стране один миллиард евро. Молдаване должны знать, что через чрезвычайное положение партия "Действие и солидарность" крадет добрую часть этих денег", - написал Кику в Telegram-канале.
По его словам, подобным путем осуществляется внешнее финансирование правящей партии.
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"Завтра у нас слушания в Национальном антикоррупционном центре по поводу уведомления, поданного Партией развития и объединения Молдавии, о тяжких преступлениях, допущенных предыдущим составом Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая своими решениями ограбила государственный бюджет примерно на 11 миллиардов леев (595 миллионов долларов - ред.)", - добавил Кику.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в феврале прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 5 апреля.