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Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику - РИА Новости, 29.03.2023
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12:27 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/moldaviya-1861499081.html
Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику
Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:27
2023-03-29T12:27
в мире
молдавия
ион кику
шарль мишель
евросоюз
европейский совет
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. "Вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил нам, что в прошлом году Европейский союз предложил нашей стране один миллиард евро. Молдаване должны знать, что через чрезвычайное положение партия "Действие и солидарность" крадет добрую часть этих денег", - написал Кику в Telegram-канале. По его словам, подобным путем осуществляется внешнее финансирование правящей партии. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в феврале прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 5 апреля.
https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html
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в мире, молдавия, ион кику, шарль мишель, евросоюз, европейский совет
В мире, Молдавия, Ион Кику, Шарль Мишель, Евросоюз, Европейский совет
Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику

Экс-премьер Кику: власти Молдавии при помощи режима ЧП расхищают выделенные ЕС средства

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Молдавии Ион Кику
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
"Вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил нам, что в прошлом году Европейский союз предложил нашей стране один миллиард евро. Молдаване должны знать, что через чрезвычайное положение партия "Действие и солидарность" крадет добрую часть этих денег", - написал Кику в Telegram-канале.
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По его словам, подобным путем осуществляется внешнее финансирование правящей партии.
«
"Завтра у нас слушания в Национальном антикоррупционном центре по поводу уведомления, поданного Партией развития и объединения Молдавии, о тяжких преступлениях, допущенных предыдущим составом Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая своими решениями ограбила государственный бюджет примерно на 11 миллиардов леев (595 миллионов долларов - ред.)", - добавил Кику.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в феврале прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 5 апреля.
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В миреМолдавияИон КикуШарль МишельЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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