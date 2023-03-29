https://ria.ru/20230329/moldaviya-1861499081.html

Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику

Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику - РИА Новости, 29.03.2023

Власти Молдавии расхищают выделенные ЕС средства, заявил экс-премьер Кику

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:27

2023-03-29T12:27

2023-03-29T12:27

в мире

молдавия

ион кику

шарль мишель

евросоюз

европейский совет

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" использует режим чрезвычайного положения, чтобы присвоить большую часть средств, выделенных Евросоюзом, считает бывший премьер республики, глава Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. "Вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил нам, что в прошлом году Европейский союз предложил нашей стране один миллиард евро. Молдаване должны знать, что через чрезвычайное положение партия "Действие и солидарность" крадет добрую часть этих денег", - написал Кику в Telegram-канале. По его словам, подобным путем осуществляется внешнее финансирование правящей партии. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в феврале прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 5 апреля.

https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html

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в мире, молдавия, ион кику, шарль мишель, евросоюз, европейский совет