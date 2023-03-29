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Минпромторг начнет отбор банков на льготное финансирование экспортеров - РИА Новости, 29.03.2023
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12:56 29.03.2023 (обновлено: 13:14 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/minpromtorg-1861501556.html
Минпромторг начнет отбор банков на льготное финансирование экспортеров
Минпромторг начнет отбор банков на льготное финансирование экспортеров - РИА Новости, 29.03.2023
Минпромторг начнет отбор банков на льготное финансирование экспортеров
Минпромторг России с 7 апреля начнет отбор среди банков, которые хотят предоставлять льготное финансирование экспортерам, участвующим в программе КППК... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:56
2023-03-29T13:14
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России с 7 апреля начнет отбор среди банков, которые хотят предоставлять льготное финансирование экспортерам, участвующим в программе КППК (Корпоративная программа повышения конкурентоспособности), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Конкурсные отборы будут проводиться ежемесячно в период с 07.04.2023 по 07.12.2023. Ознакомиться со всеми деталями процедуры можно на сайте Государственной информационной системы промышленности", - говорится в сообщении.После того как банк подаст заявку, ее рассмотрит Российский экспортный центр, а также Минпромторг РФ. При положительном решении с финансовой организацией будет заключено соглашение. Оно позволит банкам предоставлять льготные кредиты экспортерам, участвующим в КППК.КППК - это программа деятельности промышленных предприятий, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции. Является одним из ключевых инструментов поддержки компаний в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Компании, реализующим КППК, после прохождения отбора получают доступ к механизмам льготного кредитования на создание экспортно-ориентированного производства в России и за рубежом, торгового финансирования и факторинга.Подробнее о программе экспортеры могут узнать на сайте РЭЦ и платформе "Мой экспорт".
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россия
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Минпромторг начнет отбор банков на льготное финансирование экспортеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимвол российского рубля
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России с 7 апреля начнет отбор среди банков, которые хотят предоставлять льготное финансирование экспортерам, участвующим в программе КППК (Корпоративная программа повышения конкурентоспособности), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Конкурсные отборы будут проводиться ежемесячно в период с 07.04.2023 по 07.12.2023. Ознакомиться со всеми деталями процедуры можно на сайте Государственной информационной системы промышленности", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
РЭЦ начнет прием заявок экспортеров на компенсацию доставки промпродукции
24 марта, 21:20
После того как банк подаст заявку, ее рассмотрит Российский экспортный центр, а также Минпромторг РФ. При положительном решении с финансовой организацией будет заключено соглашение. Оно позволит банкам предоставлять льготные кредиты экспортерам, участвующим в КППК.
КППК - это программа деятельности промышленных предприятий, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции. Является одним из ключевых инструментов поддержки компаний в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Компании, реализующим КППК, после прохождения отбора получают доступ к механизмам льготного кредитования на создание экспортно-ориентированного производства в России и за рубежом, торгового финансирования и факторинга.
Подробнее о программе экспортеры могут узнать на сайте РЭЦ и платформе "Мой экспорт".
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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