https://ria.ru/20230329/mezentsev-1861502528.html
Мезенцев: взаимодействие ученых - вклад в технологическую независимость СГ
Мезенцев: взаимодействие ученых - вклад в технологическую независимость СГ - РИА Новости, 29.03.2023
Мезенцев: взаимодействие ученых - вклад в технологическую независимость СГ
Взаимодействие молодых ученых России и Белоруссии вносит важный вклад в обеспечение технологической независимости Союзного государства (СГ), заявил госсекретарь РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:33
2023-03-29T12:33
2023-03-29T12:33
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие молодых ученых России и Белоруссии вносит важный вклад в обеспечение технологической независимости Союзного государства (СГ), заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Сегодня уникальное событие. Не только потому, что мы собираемся накануне Дня единения (народов Белоруссии и России - ред.). Сегодня многие молодые ученые сверяют планы и идеи, которые мы можем разрабатывать ради развития реальных секторов экономики, ради развития интеграции, ради того, чтобы обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность", - прокомментировал Мезенцев значение конгресса молодых ученых Белоруссии и России, который проходит в Минске с 27 марта по 1 апреля. Госсекретарь отметил, что давление Запада только подстегнуло это сотрудничество, напомнив, что союзному договору уже более 20 лет. Решение о реализации 28 союзных программ было принято еще до активизации санкционного давления. "Средства союзного бюджета, которые запланированы на этот год (был определенный профицит), будут потрачены на реализацию четырех новых программ, которые вводятся в этом году: три в сфере обороны и безопасности, одна в сфере микробиологии", - рассказал Мезенцев. Он добавил, что при этом увеличено число проектов в научной сфере, над которыми ведется работа в рамках СГ: в том числе, разработка учеными двух стран терапевтической противотуберкулезной вакцины.
https://ria.ru/20230327/sg-1860963933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие молодых ученых России и Белоруссии вносит важный вклад в обеспечение технологической независимости Союзного государства (СГ), заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Сегодня уникальное событие. Не только потому, что мы собираемся накануне Дня единения (народов Белоруссии и России - ред.). Сегодня многие молодые ученые сверяют планы и идеи, которые мы можем разрабатывать ради развития реальных секторов экономики, ради развития интеграции, ради того, чтобы обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность", - прокомментировал Мезенцев значение конгресса молодых ученых Белоруссии и России, который проходит в Минске
с 27 марта по 1 апреля.
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Госсекретарь отметил, что давление Запада только подстегнуло это сотрудничество, напомнив, что союзному договору уже более 20 лет. Решение о реализации 28 союзных программ было принято еще до активизации санкционного давления.
"Средства союзного бюджета, которые запланированы на этот год (был определенный профицит), будут потрачены на реализацию четырех новых программ, которые вводятся в этом году: три в сфере обороны и безопасности, одна в сфере микробиологии", - рассказал Мезенцев.
Он добавил, что при этом увеличено число проектов в научной сфере, над которыми ведется работа в рамках СГ: в том числе, разработка учеными двух стран терапевтической противотуберкулезной вакцины.