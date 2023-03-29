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В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов - РИА Новости, 29.03.2023
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01:11 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/meksika-1861410598.html
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов - РИА Новости, 29.03.2023
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов
Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:11
2023-03-29T01:11
в мире
мексика
сьюдад-хуарес
сша
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек, сообщил мексиканский Национальный институт миграции INM. Ранее в ведомстве сообщали о 39 погибших и 29 пострадавших. Возгорание произошло накануне вечером в центре содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США. По словам президента Мексики Лопеса Обрадора, задержанные подожгли матрасы у входа в здание, протестуя таким образом против депортации в страны происхождения.
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в мире, мексика, сьюдад-хуарес, сша
В мире, Мексика, Сьюдад-Хуарес, США
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов

Число мигрантов, погибших при пожаре в Мексике, выросло до 40

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек, сообщил мексиканский Национальный институт миграции INM.
Ранее в ведомстве сообщали о 39 погибших и 29 пострадавших.
«
"Зарегистрировано 40 погибших иностранных мигрантов и 28 пострадавших. Кроме того, оказывается помощь 15 совершеннолетним иностранкам, которые были выселены из временного приюта, когда начался пожар в жилом помещении иммиграционного штаба", - говорится в сообщении на сайте INM.
Возгорание произошло накануне вечером в центре содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США. По словам президента Мексики Лопеса Обрадора, задержанные подожгли матрасы у входа в здание, протестуя таким образом против депортации в страны происхождения.
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