https://ria.ru/20230329/meksika-1861410598.html

В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов

В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов - РИА Новости, 29.03.2023

В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов

Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T01:11

2023-03-29T01:11

2023-03-29T01:11

в мире

мексика

сьюдад-хуарес

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4d67a6f95dd8020bff64fb8763d624.jpg

МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек, сообщил мексиканский Национальный институт миграции INM. Ранее в ведомстве сообщали о 39 погибших и 29 пострадавших. Возгорание произошло накануне вечером в центре содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США. По словам президента Мексики Лопеса Обрадора, задержанные подожгли матрасы у входа в здание, протестуя таким образом против депортации в страны происхождения.

https://ria.ru/20230227/meksika-1854484707.html

мексика

сьюдад-хуарес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, сьюдад-хуарес, сша