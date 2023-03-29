https://ria.ru/20230329/meksika-1861410598.html
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов - РИА Новости, 29.03.2023
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов
Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:11
2023-03-29T01:11
2023-03-29T01:11
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Число жертв пожара, который в знак протеста устроили мигранты в центре временного содержания в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, достигло 40 человек, сообщил мексиканский Национальный институт миграции INM. Ранее в ведомстве сообщали о 39 погибших и 29 пострадавших. Возгорание произошло накануне вечером в центре содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США. По словам президента Мексики Лопеса Обрадора, задержанные подожгли матрасы у входа в здание, протестуя таким образом против депортации в страны происхождения.
https://ria.ru/20230227/meksika-1854484707.html
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в мире, мексика, сьюдад-хуарес, сша
В мире, Мексика, Сьюдад-Хуарес, США
В Мексике выросло число погибших при пожаре мигрантов
Число мигрантов, погибших при пожаре в Мексике, выросло до 40