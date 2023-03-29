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Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования - РИА Новости, 29.03.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:47 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/medoborudovanie-1861599568.html
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования - РИА Новости, 29.03.2023
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования
Порядка 450 единиц оборудования досрочно закупят для больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:47
2023-03-29T15:47
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 29 мар – РИА Новости. Порядка 450 единиц оборудования досрочно закупят для больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Так, для больниц региона будет досрочно закуплено эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование, аппаратура для проведения хирургических вмешательств, рентгены и флюорографы. Дооснащение проведут во всех медицинских организациях.Для окружной больницы приобретут палатный передвижной рентген, а в Новоуренгойскую больницу для восстановления после сердечно-сосудистых болезней поступят стабилоплатформа и тренажеры для реабилитации."Приоритет модернизации - оснащение больниц, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Качественная медицинская помощь должна быть доступна в каждом уголке нашего региона для каждого пациента. В прошлом году мы сделали все возможное для наращивания объемов поставок медтехники. Было закуплено 12 тысяч единиц оборудования, приобретено 20 машин скорой медицинской помощи и 10 амбулаторных автомобилей для работы поликлиник. Наша задача - максимально обеспечить медорганизации всем необходимым", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.В этом году в регионе планируют развивать паллиативную помощь. В больницах модернизируют специализированные отделения, а также сформируют мобильные бригады для оказания помощи на дому, уточняют власти.
https://ria.ru/20230203/nadbavki-1849557246.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства ЯНАО / Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства ЯНАО /
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 29 мар – РИА Новости. Порядка 450 единиц оборудования досрочно закупят для больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
«
"На Ямале продолжается дооснащение медучреждений современным оборудованием. Порядка 450 единиц, запланированных к приобретению в 2024 году, решено закупить уже в 2023-м. В ближайший год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения больницы округа получат всего более 720 единиц диагностического оборудования, в том числе, автотранспорт для амбулаторных служб и медицинскую мебель", - говорится в сообщении.
Так, для больниц региона будет досрочно закуплено эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование, аппаратура для проведения хирургических вмешательств, рентгены и флюорографы. Дооснащение проведут во всех медицинских организациях.
Для окружной больницы приобретут палатный передвижной рентген, а в Новоуренгойскую больницу для восстановления после сердечно-сосудистых болезней поступят стабилоплатформа и тренажеры для реабилитации.
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"Приоритет модернизации - оснащение больниц, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Качественная медицинская помощь должна быть доступна в каждом уголке нашего региона для каждого пациента. В прошлом году мы сделали все возможное для наращивания объемов поставок медтехники. Было закуплено 12 тысяч единиц оборудования, приобретено 20 машин скорой медицинской помощи и 10 амбулаторных автомобилей для работы поликлиник. Наша задача - максимально обеспечить медорганизации всем необходимым", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
В этом году в регионе планируют развивать паллиативную помощь. В больницах модернизируют специализированные отделения, а также сформируют мобильные бригады для оказания помощи на дому, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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