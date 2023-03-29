https://ria.ru/20230329/matushkin-1861627239.html

Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами

Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами - РИА Новости, 29.03.2023

Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами

В Молодежном парламенте Тамбовской области должны работать представители всех муниципалитетов, сказал председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин на... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:40

2023-03-29T16:40

2023-03-29T16:40

тамбовская область

тамбовская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861625078_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_65924b5894f79e3a1c60b4d67e109a2c.jpg

ТАМБОВ, 29 мар – РИА Новости. В Молодежном парламенте Тамбовской области должны работать представители всех муниципалитетов, сказал председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин на встрече со студенческим активом Мичуринского государственного аграрного университета.Как сообщает пресс-служба регионального парламента, одна из озвученных студентами на встрече инициатив касалась возможности молодежи региона участвовать в формировании Молодежного парламента путем голосования."Роль Молодежного парламента очень существенная. Он обладает у нас правом законодательной инициативы. И, если рассматривать вариант выборов членов Молодежного парламента голосованием, то нужно будет продумать, как сделать так, чтобы в парламенте всё равно были представлены все муниципалитеты", - приводятся в сообщении слова Матушкина.Матушкин отметил, что депутаты областной Думы всегда открыты для общения, здесь регулярно проходят встречи с инициативной молодежью региона. "Вполне возможно, что кто-то из вас в будущем захочет попробовать свои силы на политическом поприще", - приветствовал гостей глава Думы.В ходе встречи студенты попросили рассказать о важнейших законах, которые были приняты Думой и над которыми сейчас идет работа. "Большое внимание мы уделяем обсуждению бюджета региона. Значительная часть бюджета направляется на социальную защиту населения, бюджет нашей области всегда социально ориентирован. Это поддержка малоимущих категорий граждан, многодетных семей, поддержка сферы здравоохранения, образования, поддержка семей участников специальной военной операции", - ответил Матушкин.Матушкин также вручил студентам памятные подарки за активную научно-исследовательскую и проектную деятельность по развитию муниципальных образований Тамбовской области, а также за общественную и патриотическую деятельность на благо Мичуринского ГАУ и области. Почётной грамотой за подготовку высококвалифицированных специалистов для АПК награжден и исполняющий обязанности ректора Мичуринского ГАУ Сергей Жидков.

https://ria.ru/20230317/stipendii-1858542301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума