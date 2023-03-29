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В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП
В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП
Инспекторы Госохотнадзора министерства экологии и природопользования Московской области спасли лосиху, попавшую в дорожно-транспортное происшествие, сообщила... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:05
2023-03-29T17:05
2023-03-29T17:05
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Инспекторы Госохотнадзора министерства экологии и природопользования Московской области спасли лосиху, попавшую в дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба ведомства.Инцидент произошел на автодороге Электросталь - Субботино в Богородском городском округе. Животное после удара выбросило на обочину дороги."После первичного осмотра сотрудниками охотнадзора и ветеринарным специалистом благотворительного фонда БИМ было принято решение деликатно обездвижить животное и переместить ее в ветклинику фонда, где лосиха будет проходить лечение и последующую реабилитацию", - цитирует пресс-служба главу министерства Тихона Фирсова.Он добавил, что с начала года это уже второй случай, когда инспекторы спасают жизнь животного. В начале февраля сотрудники Минэкологии спасли европейскую косулю в городском округе Коломна, которая не могла самостоятельно выбраться со льда на реке Ока.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коломна, электросталь, дикие животные, дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Электросталь, Дикие животные, ДТП