https://ria.ru/20230329/losikha-1861641741.html

В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП

В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье спасли лосиху, попавшую в ДТП

Инспекторы Госохотнадзора министерства экологии и природопользования Московской области спасли лосиху, попавшую в дорожно-транспортное происшествие, сообщила... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

электросталь

дикие животные

дтп

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Инспекторы Госохотнадзора министерства экологии и природопользования Московской области спасли лосиху, попавшую в дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба ведомства.Инцидент произошел на автодороге Электросталь - Субботино в Богородском городском округе. Животное после удара выбросило на обочину дороги."После первичного осмотра сотрудниками охотнадзора и ветеринарным специалистом благотворительного фонда БИМ было принято решение деликатно обездвижить животное и переместить ее в ветклинику фонда, где лосиха будет проходить лечение и последующую реабилитацию", - цитирует пресс-служба главу министерства Тихона Фирсова.Он добавил, что с начала года это уже второй случай, когда инспекторы спасают жизнь животного. В начале февраля сотрудники Минэкологии спасли европейскую косулю в городском округе Коломна, которая не могла самостоятельно выбраться со льда на реке Ока.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html

московская область (подмосковье)

коломна

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коломна, электросталь, дикие животные, дтп