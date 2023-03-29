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Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 29.03.2023
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит российского коллеги Сергея Лаврова в Тегеран, в ходе которого стороны смогут подписать... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:22
2023-03-29T14:22
2023-03-29T15:39
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит российского коллеги Сергея Лаврова в Тегеран, в ходе которого стороны смогут подписать новый договор о сотрудничестве. "Мы обсудили последнюю ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между нашими странами. Мы находимся на финальной стадии переговоров по поводу проекта этого долгосрочного стратегического договора между нашими странами, и надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот финализированный документ подписать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ.
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В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Россия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, МИД Ирана
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит Сергея Лаврова в Тегеран