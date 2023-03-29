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Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 29.03.2023
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14:22 29.03.2023 (обновлено: 15:39 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lavrov-1861552286.html
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 29.03.2023
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит российского коллеги Сергея Лаврова в Тегеран, в ходе которого стороны смогут подписать... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:22
2023-03-29T15:39
в мире
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тегеран (город)
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сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит российского коллеги Сергея Лаврова в Тегеран, в ходе которого стороны смогут подписать новый договор о сотрудничестве. "Мы обсудили последнюю ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между нашими странами. Мы находимся на финальной стадии переговоров по поводу проекта этого долгосрочного стратегического договора между нашими странами, и надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот финализированный документ подписать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ.
https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html
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в мире, цены на нефть, тегеран (город), россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Россия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, МИД Ирана
Глава МИД Ирана выразил надежду на скорый визит Лаврова в Тегеран

Глава МИД Ирана Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит Сергея Лаврова в Тегеран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 29 марта 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 29 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на скорый визит российского коллеги Сергея Лаврова в Тегеран, в ходе которого стороны смогут подписать новый договор о сотрудничестве.
"Мы обсудили последнюю ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между нашими странами. Мы находимся на финальной стадии переговоров по поводу проекта этого долгосрочного стратегического договора между нашими странами, и надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот финализированный документ подписать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ.
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В миреЦены на нефтьТегеран (город)РоссияСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианМИД Ирана
 
 
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